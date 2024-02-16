Экс-глава ЦРУ стоял за фальсификацией данных о связях Трампа с Россией

Расследование американских спецслужб, касающееся связей бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией, не нашедшее подтверждения и опровергнутое обеими странами, оказалось сфабриковано ЦРУ. Об этом, ссылаясь на источники, пишут журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг совместно с американским писателем Майклом Шелленбергером в издании Public.

Действия ЦРУ были продиктованы попыткой скрыть, что Россия в 2016 году отдавала предпочтение бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, а не Трампу. Журналисты обратили внимание на то, что Москва не боялась Клинтон, ведь эти отношения были для неё удобными.

Авторы материала напомнили, что в январе 2017 года спецслужбы Штатов обнародовали доклад с обвинениями против России, касающимися проведения "кампании по влиянию" на президентские выборы 2016 года. Однако все содержавшиеся в докладе разведданные оказались подделкой, пишут журналисты, ссылаясь на источники, близкие к комитету Палаты представителей США.

За фальсификацией разведданных стоял возглавлявший на тот момент ЦРУ Джон Бреннан. Это он принял решение установить наблюдение за двумя десятками помощников Трампа ещё до выборов 2016 года.

"Это не было расследованием о национальной безопасности, которое обернулось политическим делом. Это начиналось как политическое предприятие", — сообщают журналисты.

При этом расследование было инициировано, чтобы навредить Трампу, а не России.