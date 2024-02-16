Патрушев раскрыл планы Запада раскачать ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Патрушев: Запад стремится дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе
Запад пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и воспрепятствовать урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время выступления в Бишкеке на встрече глав советов безопасности по афганской проблематике.
"Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах", — заявил он.
Помимо Патрушева, на встрече присутствуют представители совбезов Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана.
Напомним, 12 февраля в армянском Министерстве обороны заявили, что армия Азербайджана обстреляла позиции Армении у села Неркин Ханд в Сюникской области неподалёку от границы. Сообщалось о двух погибших военнослужащих с армянской стороны. В свою очередь азербайджанское Минобороны опубликовало заявление о том, что ВС Армении первыми начали обстрел. 13 февраля ВС Азербайджана объявили о начале "операции возмездия".
ТАСС / Гавриил Григоров