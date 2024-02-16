Патрушев раскрыл планы Запада раскачать ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Запад пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и воспрепятствовать урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время выступления в Бишкеке на встрече глав советов безопасности по афганской проблематике.