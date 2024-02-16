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16 февраля, 08:16

Спутниковые снимки подтвердили начало возведения 5-метровой стены между Египтом и сектором Газа

NYT: Власти Египта начали возводить стену на границе с Рафахом в секторе Газа

Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Фото © Mohammed Talatene / dpa

Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Фото © Mohammed Talatene / dpa

Власти Египта всё-таки начали возводить стену на границе с городом Рафах, который находится на юге сектора Газа. Спутниковые снимки с места предполагаемого строительства опубликовала газета New York Times. Работы на месте будущего сооружения, по данным журналистов, начались в начале февраля. В буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах с помощью бульдозеров расчистили большой участок земли, затем там появились строительные вагончики. Скоро работа закипит в полную силу.

Начало строительства подтвердили газете подрядчик и инженер. С их слов, на границе появится бетонная стена высотой не менее пяти метров, а заказчиком работ выступила армия Египта.

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Ранее в Кремле заявили, что на Ближнем Востоке сохраняется опасность расширения конфликта, ситуация в регионе является взрывоопасной. Москва обеспокоена атаками Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Рафаху — тому самому городу в секторе Газа на границе с Египтом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такие удары могут привести к многочисленным жертвам.

Марина Калегина
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