Спутниковые снимки подтвердили начало возведения 5-метровой стены между Египтом и сектором Газа

Власти Египта всё-таки начали возводить стену на границе с городом Рафах, который находится на юге сектора Газа. Спутниковые снимки с места предполагаемого строительства опубликовала газета New York Times. Работы на месте будущего сооружения, по данным журналистов, начались в начале февраля. В буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах с помощью бульдозеров расчистили большой участок земли, затем там появились строительные вагончики. Скоро работа закипит в полную силу.