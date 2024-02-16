Спутниковые снимки подтвердили начало возведения 5-метровой стены между Египтом и сектором Газа
NYT: Власти Египта начали возводить стену на границе с Рафахом в секторе Газа
Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Фото © Mohammed Talatene / dpa
Власти Египта всё-таки начали возводить стену на границе с городом Рафах, который находится на юге сектора Газа. Спутниковые снимки с места предполагаемого строительства опубликовала газета New York Times. Работы на месте будущего сооружения, по данным журналистов, начались в начале февраля. В буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах с помощью бульдозеров расчистили большой участок земли, затем там появились строительные вагончики. Скоро работа закипит в полную силу.
Начало строительства подтвердили газете подрядчик и инженер. С их слов, на границе появится бетонная стена высотой не менее пяти метров, а заказчиком работ выступила армия Египта.
Ранее в Кремле заявили, что на Ближнем Востоке сохраняется опасность расширения конфликта, ситуация в регионе является взрывоопасной. Москва обеспокоена атаками Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Рафаху — тому самому городу в секторе Газа на границе с Египтом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такие удары могут привести к многочисленным жертвам.