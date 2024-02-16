Госдуму попросили ограничить рекламу таблеток для "мужской силы" по ТВ
В России предложили сдвинуть временной промежуток для показа по телевидению рекламы средств для улучшения потенции ближе к ночи — после 23:00. Автором инициативы выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её словам, такой контент явно не для детей, отмечает RT.
"Предлагаю сдвинуть время размещения рекламы данного типа на поздний вечерний и ночной период — после 23:00, когда у экранов телевизоров будет целевая аудитория, для которой предназначены препараты данного вида", — говорится в тексте её обращения в Госдуму.
А ранее в Государственную думу внесли законопроект, который запрещает гражданам и компаниям публиковать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов. Депутаты считают необходимым лишить последних всех источников доходов в Российской Федерации.
Shutterstock.com