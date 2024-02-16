Госдуму попросили ограничить рекламу таблеток для "мужской силы" по ТВ

В России предложили сдвинуть временной промежуток для показа по телевидению рекламы средств для улучшения потенции ближе к ночи — после 23:00. Автором инициативы выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её словам, такой контент явно не для детей, отмечает RT.