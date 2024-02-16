Кабмин продлил госпрограмму по развитию ОПК до 2034 года

Правительство РФ приняло решение продлить госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Распоряжение вступит в силу с 1 января 2025 года. Это следует из соответствующего распоряжения кабмина.

Документ изменит список государственных программ РФ. Раздел, относящийся к "Развитию оборонно-промышленного комплекса", теперь составлен в новой редакции. До этого периодом реализации были заявлены 2016–2027 годы. Теперь они заменены на 2016–2034 годы.