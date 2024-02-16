Постпред Гатилов назвал лживыми сообщения Запада о планах РФ по оружию в космосе

Статьи в западных изданиях о том, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе, лживы и абсурдны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Усматриваем в этих инсинуациях попытку Вашингтона запустить очередную антироссийскую кампанию, предназначенную для обоснования собственных военно-космических планов, которые прямо зафиксированы в доктринальных документах США в военной области", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российской дипмиссии.