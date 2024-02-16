Постпред Гатилов назвал лживыми сообщения Запада о планах РФ по оружию в космосе
Статьи в западных изданиях о том, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе, лживы и абсурдны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
"Усматриваем в этих инсинуациях попытку Вашингтона запустить очередную антироссийскую кампанию, предназначенную для обоснования собственных военно-космических планов, которые прямо зафиксированы в доктринальных документах США в военной области", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российской дипмиссии.
Он объяснил, что в этих документах Запад называет космическое пространство зоной для ведения военных действий. По его словам, Россия и Китай числятся там главными угрозами.
Ранее Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". Агентство Reuters писало, что Россия создаёт космическое оружие, работающее на ядерной энергии, которое будет атаковать вражеские спутники. По мнению издания, речь может идти о технологиях, выводящих из строя электронику с помощью специальных сигналов.
ТАСС / ZUMA