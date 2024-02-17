Развивается в детстве: Хирург предупредил об опасностях болезни, диагностируемой к старости почти у каждого

Атеросклероз артерий — одна из самых распространённых болезней во всём мире — начинает развиваться в детстве, до 10–13 лет, а к 65–70 годам диагностируется практически у каждого человека. Долгие годы заболевание протекает незаметно, но в итоге может привести к инфаркту миокарда, инсульту головного мозга и гангрене конечностей.

Причиной развития заболевания становится нарушение метаболизма жиров (липидов) и высокий уровень "плохого" холестерина, который накапливается на стенках кровеносных сосудов, образуя бляшки. У мужчин симптомы атеросклероза зачастую возникают уже к 40 годам. У женщин это обычно случается позже, после 50 лет.

"С увеличением размеров атеросклеротических бляшек на стенках артерий просвет сосудов уменьшается, нарушается кровоток, возникают симптомы нарушения кровоснабжения органов при физической нагрузке или в состоянии покоя. Например, это могут быть боли в ногах при ходьбе или чувство жжения и тяжести за грудиной, одышка", — объяснил "Газете.ru" сердечно-сосудистый хирург "СМ-Клиники", доктор медицинских наук Роман Голощапов-Аксёнов.

По его словам, в любой момент может случиться повреждение жировых атеросклеротических бляшек и образование тромба в сосудах. Это, в свою очередь, чревато нарушением кровотока в артериях и жизненно опасными осложнениями.

"Среди наиболее опасных осложнений атеросклероза на первом месте стоят инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт головного мозга и гангрена нижних конечностей. Атеросклероз является основной причиной деменции, возникающей вследствие хронической нехватки кислорода в клетках головного мозга при распространённом сужении сосудов", — сказал хирург, добавив, что это также часто причина импотенции у мужчин и тромбозов и эмболий артерий почек и кишечника.

Самостоятельно распознать заболевание на ранних стадиях проблематично. Почувствовать симптомы можно лишь тогда, когда сосуды из-за атеросклеротических бляшек сузились более чем на 70%. Голощапов-Аксёнов посоветовал, если беспокоит головокружение, шум в голове и ушах, боль или жжение в груди, одышка, онемение нижних конечностей, боль в ногах, обращаться к кардиологу, сердечно-сосудистому хирургу, неврологу. Специалист поможет избежать серьёзных осложнений.