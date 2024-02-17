Посол России нашла вину Израиля в срыве концерта Галкина* на Бали

Юмористу Максиму Галкину* могли запретить въезд на территорию Индонезии для выступления на Бали из-за его израильского гражданства, считает посол России в Джакарте Людмила Воробьёва. Она обратила внимание на обоснование отказа со стороны индонезийского МИД, которое объяснило решение "чисто иммиграционными причинами".

"Никаких оснований не верить официальному представителю МИД у нас нет. С нами индонезийцы по этому поводу не консультировались. Тут можно предположить, опять-таки это моё предположение, что либо это связано с тем, что у Галкина* есть израильское гражданство — вы знаете, Индонезия занимает резко антиизраильскую позицию, поддерживая палестинцев", — заметила дипломат в интервью ТАСС.