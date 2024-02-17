Посол России нашла вину Израиля в срыве концерта Галкина* на Бали
Посол РФ связала отказ Галкину* во въезде в Индонезию с его гражданством Израиля
Максим Галкин*. Обложка © Life.ru / Константин Просалов
Юмористу Максиму Галкину* могли запретить въезд на территорию Индонезии для выступления на Бали из-за его израильского гражданства, считает посол России в Джакарте Людмила Воробьёва. Она обратила внимание на обоснование отказа со стороны индонезийского МИД, которое объяснило решение "чисто иммиграционными причинами".
"Никаких оснований не верить официальному представителю МИД у нас нет. С нами индонезийцы по этому поводу не консультировались. Тут можно предположить, опять-таки это моё предположение, что либо это связано с тем, что у Галкина* есть израильское гражданство — вы знаете, Индонезия занимает резко антиизраильскую позицию, поддерживая палестинцев", — заметила дипломат в интервью ТАСС.
Она допускает и иную версию: виза Галкина* не соответствовала реальным целям его пребывания в Индонезии. Посол не исключает, что шоумен пытался въехать в страну с туристической визой, хотя на деле собирался работать — давать концерты. Такое могло вызвать негативную реакцию индонезийских властей, заключила Воробьёва.
Как уже писал Life.ru, Максиму Галкину* запретили въезд на индонезийский остров Бали, где 27 января у него должен был состояться концерт "Прекрасное недалёко". А до этого в Таиланде отменили два его выступления в курортных городах Паттайя и Пхукет, назначенных на 24 и 25 января соответственно. Также Галкина* оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах на 2,4 миллиона рублей за высказывания о России.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.