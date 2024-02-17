Почти 80% россиян хотят проголосовать за Путина

Почти 80% россиян готовы поддержать Владимира Путина на президентских выборах в случае их проведения в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Так, если бы выборы главы государства состоялись уже сейчас, то 79% электорально активных россиян отдали бы свои голоса за Владимира Путина. Это на четыре п.п. больше, чем на прошлой неделе. Согласно опросу, Владислав Даванков (партия "Новые люди") получил бы 4% голосов (снижение на один п.п.), Николай Харитонов (КПРФ) — 4% (без изменений), а Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2% (снижение на два п.п.).

Также аналитики выяснили, что большинство россиян хорошо осведомлены о предстоящих выборах президента страны: 82% из них смогли точно назвать месяц, время года и год проведения выборов, а ещё 4% знают только год.

"Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах составляет 77%: 63% (плюс один п.п.) ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% — что скорее примут", — говорится в сообщении. Опрос проводился среди 1600 совершеннолетних граждан России.