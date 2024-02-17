Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана стратегическое партнёрство стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие многопланового стратегического партнёрства между двумя странами и согласование мнений по вопросам международной повестки.

"Министры отметили позитивную динамику на ключевых направлениях многопланового российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что в разговоре министры также подтвердили обоюдный настрой на доверительное общение и координацию позиций по международной и региональной повестке.