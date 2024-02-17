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17 февраля, 14:42

Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана стратегическое партнёрство стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие многопланового стратегического партнёрства между двумя странами и согласование мнений по вопросам международной повестки.

"Министры отметили позитивную динамику на ключевых направлениях многопланового российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что в разговоре министры также подтвердили обоюдный настрой на доверительное общение и координацию позиций по международной и региональной повестке.

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А ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин посетит Турцию до президентских выборов в России. В СМИ называлась дата — 12 февраля. Однако в Кремле не подтверждали эту информацию, отмечая, что сроки визита будут объявлены своевременно. Сообщается, что Анкара хочет попросить скидки на покупку газа.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Мышляева
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