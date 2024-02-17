В Польше предрекли Украине потерю новых земель вместо вожделенного "захвата" Крыма

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак указал на неспособность Вооружённых сил Украины (ВСУ) вернуть Крым и предупредил Киев об опасности потерять ещё больше территорий. С таким мнением военный выступил в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Перспектива военного захвата Крыма стала очень отдалённой из-за того, что происходит на фронте. Надо быть реалистом, оценивая эту ситуацию. Если что-то и произойдёт, то только в результате политических решений, хотя, по моему мнению, такого решения, вероятно, не будет", — высказал свою точку зрения генерал.

Скшипчак считает единственным вариантом разрешения конфликта корейскую модель, в ином случае всё будет напоминать тлеющий вулкан. При этом он подчеркнул, что украинские военные на данный момент не имеют наступательного потенциала.