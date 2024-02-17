В Польше предрекли Украине потерю новых земель вместо вожделенного "захвата" Крыма
Польский генерал Скшипчак призвал смириться с неспособностью ВСУ вернуть Крым
Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак указал на неспособность Вооружённых сил Украины (ВСУ) вернуть Крым и предупредил Киев об опасности потерять ещё больше территорий. С таким мнением военный выступил в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Перспектива военного захвата Крыма стала очень отдалённой из-за того, что происходит на фронте. Надо быть реалистом, оценивая эту ситуацию. Если что-то и произойдёт, то только в результате политических решений, хотя, по моему мнению, такого решения, вероятно, не будет", — высказал свою точку зрения генерал.
Скшипчак считает единственным вариантом разрешения конфликта корейскую модель, в ином случае всё будет напоминать тлеющий вулкан. При этом он подчеркнул, что украинские военные на данный момент не имеют наступательного потенциала.
А ранее Life.ru писал, что тема Крыма была затронута журналистом Такером Карлсоном в ходе интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства тогда заявил, что если бы в Киеве в 2014 году смена власти произошла законно и бескровно, то Украина имела бы возможность сохранить полуостров. Позднее Карлсон заметил, что только безумец сможет поверить в то, что российский лидер передаст Крым Украине ради завершения СВО.
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