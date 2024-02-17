Разволновавшийся рабочий спрыгнул с танка и вытер руку, чтобы поздороваться с Путиным Рабочий "Уралвагонзавода" спрыгнул с танка, чтобы пожать руку Путину 17 февраля, 14:52 Рабочий "Уралвагонзавода" пожал руку президенту РФ Владимиру Путину. Обложка © t.me / Зарубин

Сотрудник "Уралвагонзавода" спрыгнул с танка и прервал работу, чтобы пожать руку президенту РФ Владимиру Путину. Кадры из Нижнего Тагила публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

На "Уралвагонзаводе" рабочий спрыгнул с танка ради рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео © t.me / Зарубин

Глава государства неожиданно появился в цеху, где кипела работа по сборке боевых машин. Рабочий, сидевший на башне танка, не выдержал и, бросив инструменты, спустился при виде Путина. Разволновавшись, мужчина несколько раз обтёр ладони о свою спецовку, прежде чем протянуть руку президенту.

"Мы в цехе более 40 лет работаем. Очень приятно поздороваться с президентом", — сказал рабочий.

Напомним, 15 февраля Путин прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле он пообщался с сотрудниками "Уралвагонзавода" и осмотрел новейшие танки. Главе государства показали готовые к отправке в войска Т-72БЗМ и Т-90М "Прорыв". При этом работа в цеху не останавливалась даже при Путине.

Авторы Татьяна Миссуми