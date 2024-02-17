Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Гладков: ЛЭП повреждена в посёлке Белгородской области после атаки ВСУ

В США впервые решились на использование украденных у России активов

Взрыв прогремел в спортшколе Мелитополя во время детского турнира по самбо

Фон дер Ляйен вздумала выпускать оружие для ВСУ за счёт России

Армия России подбила авиатехнику на аэродромах ВСУ и разнесла лагеря Иностранного легиона

Столтенберг признал, что у НАТО есть проблемы с запасом вооружений

Захарова парировала лживые оправдания Зеленского из-за сдачи Авдеевки

Шольц лишил фон дер Ляйен шанса стать генсеком НАТО из-за России

Село в Курской области попало под обстрел дронов ВСУ

Медведев объявил соглашение Украины и ФРГ новым альянсом нацистов с бандеровцами

Разволновавшийся рабочий спрыгнул с танка и вытер руку, чтобы поздороваться с Путиным

Рабочий "Уралвагонзавода" спрыгнул с танка, чтобы пожать руку Путину

17 февраля, 14:52
Рабочий "Уралвагонзавода" пожал руку президенту РФ Владимиру Путину. Обложка © t.me / Зарубин

Рабочий "Уралвагонзавода" пожал руку президенту РФ Владимиру Путину. Обложка © t.me / Зарубин

Сотрудник "Уралвагонзавода" спрыгнул с танка и прервал работу, чтобы пожать руку президенту РФ Владимиру Путину. Кадры из Нижнего Тагила публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

На "Уралвагонзаводе" рабочий спрыгнул с танка ради рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео © t.me / Зарубин

Глава государства неожиданно появился в цеху, где кипела работа по сборке боевых машин. Рабочий, сидевший на башне танка, не выдержал и, бросив инструменты, спустился при виде Путина. Разволновавшись, мужчина несколько раз обтёр ладони о свою спецовку, прежде чем протянуть руку президенту.

"Мы в цехе более 40 лет работаем. Очень приятно поздороваться с президентом", — сказал рабочий.

Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК в Челябинске за город
Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК в Челябинске за город

Напомним, 15 февраля Путин прибыл с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле он пообщался с сотрудниками "Уралвагонзавода" и осмотрел новейшие танки. Главе государства показали готовые к отправке в войска Т-72БЗМ и Т-90М "Прорыв". При этом работа в цеху не останавливалась даже при Путине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!