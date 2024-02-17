Стала известна причина взрыва в детской спортшколе в Мелитополе
СК: Взрыв в спортшколе Мелитополя произошёл из-за выстрела гранатомёта
Взрыв в детской юношеской спортивной школе Мелитополя произошёл из-за выстрела гранатомёта. По факту происшествия началась проверка, сообщили в СК по Запорожской области.
Уточняется, что всё произошло в ДЮСШ № 3 во время демонстрации оружия, а именно ручного противотанкового гранатомёта, на выставке в рамках соревнований по самбо. Было произведено непроизвольное нажатие на курок, в результате чего граната сдетонировала.
Информацию также подтвердили и в Минспорте РФ. Там отметили, что в школе сегодня проходил открытый Кубок губернатора Запорожской области по самбо среди юношей и девушек. Общее руководство осуществляла Федерация самбо по региону совместно с Министерством спорта и туризма.
"Безопасность во время проведения соревнований была обеспечена силами Управления МВД по Запорожской области. ЧП случилось на выставке обмундирования и оружия, в результате неаккуратного обращения с заряженным оружием произошёл выстрел", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Напомним, сегодня прогремел взрыв в детской спортивной школе, там проходил турнир по самбо. Всех быстро эвакуировали, а на место прибыли сотрудники экстренных служб. В результате инцидента пострадало шесть человек. Среди них двое детей.
ТАСС / Валентин Спринчак