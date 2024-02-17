Стала известна причина взрыва в детской спортшколе в Мелитополе

Взрыв в детской юношеской спортивной школе Мелитополя произошёл из-за выстрела гранатомёта. По факту происшествия началась проверка, сообщили в СК по Запорожской области.

Уточняется, что всё произошло в ДЮСШ № 3 во время демонстрации оружия, а именно ручного противотанкового гранатомёта, на выставке в рамках соревнований по самбо. Было произведено непроизвольное нажатие на курок, в результате чего граната сдетонировала.

Информацию также подтвердили и в Минспорте РФ. Там отметили, что в школе сегодня проходил открытый Кубок губернатора Запорожской области по самбо среди юношей и девушек. Общее руководство осуществляла Федерация самбо по региону совместно с Министерством спорта и туризма.