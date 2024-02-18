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18 февраля, 00:47

"Война будет": Страны НАТО начали отчаянно готовиться к бойне с Россией

Политолог Живов допустил войну с НАТО на фоне "отчаянной" милитаризации Европы

Государства НАТО начали активно готовиться к прямому конфликту с Россией, который может произойти уже в ближайшие десятилетия, считает политолог и публицист Алексей Живов. О намерении альянса развязать широкомасштабную войну говорит едва ли не пиковая милитаризация Европы, поделился он в эфире радио "Комсомольская правда".

"Думаю, что [война с НАТО] будет. Вопрос когда: в 2026-м, в 2028-м, в 2030-м? Но то, что в Европе идёт отчаянная милитаризация, постоянно звучат призывы к ведению войны с Россией, это факт. [Страны НАТО] проводят учения, принимают соответствующие законы и декларации, наращивают армию, думают, как вернуть какие-то мобилизационные мероприятия. Очевидно, что наш противник начал готовиться к широкомасштабной войне с нами", — поделился Живов.

По словам эксперта, западный блок не допустит поражения Украины, так как в этом случае его многолетний труд по экономической и политической оккупации Незалежной пойдёт коту под хвост. Чтобы избежать ядерного конфликта с РФ, НАТО может схитрить и завести свои войска под видом какого-то ограниченного контингента, защитившись с точки зрения международного права.

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О риске многолетней конфронтации с Россией неделей ранее заявлял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, НАТО гораздо сильнее РФ, но блок всё равно испытывает проблемы с оружием.

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Илья Пушкарев
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