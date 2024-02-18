Пленные молодые бойцы ВСУ прекрасно говорят по-русски, но не знают, кто они и какова история их страны. Об этом рассказал радио "Комсомольская правда" телеведущий, писатель и адвокат Павел Астахов.

"Мы очень много общались и общаемся с людьми на освобождённых территориях. Когда мы снимали фильм про образование на Украине, как за 30 лет путём снижения стандартов, навязывания нацистской идеологии сумели фактически сформировать два новых поколения, которые сегодня и воюют, я даже ездил в следственный изолятор, где содержатся пленные, и беседовал с ними", — объяснил он.

Астахов хотел поговорить с парнями до 30 лет, которые воюют добровольно — не мобилизованные, а контрактники. Из Западной Украины, из Львова, не заставшие Советский Союз. По словам адвоката, беседа была очень интересной. Выяснилось, что молодые люди даже не могут сформулировать, кто они есть. При этом все блестяще говорят по-русски.

Бойцы рассказали, что семьи у них русскоязычные, в каждой семье кто-то воевал в Великую Отечественную. При этом и сами они, по словам Астахова, "духовитые", идейные. Среди них были выдающиеся спортсмены: футболисты, боксёры, легкоатлеты. Некоторые были ранены, потому что не хотели сдаваться.

"Я спрашиваю: "Ты кто по национальности?" — "Украинец". — "Хорошо. Расскажи мне про свою родину, откуда она появилась?" Они даже учебник пересказать не могут — тот, который им навязали, придумали, что укры выкопали Чёрное море, научили всех печь хлеб и посольство Великого Княжества Литовского уехало в шароварах домой… А Гитлер хотел освободить. Они этого пересказать не могут", — изумился адвокат.