Ещё один беспилотник ВСУ сбит над Воронежем
Губернатор Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Воронежем
Дежурные средства ПВО ликвидировали ещё один украинский БПЛА самолётного типа над Воронежем, последствия на земле уточняются. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Оперативная ситуация находится на контроле", — написал губернатор в телеграм-канале.
Life.ru напоминает, что минувшей ночью на подлёте к Воронежу уничтожили три дрона ВСУ. Александр Гусев сообщил, что внутри аппаратов взрывчатки не оказалось.
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