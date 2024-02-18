Kикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полёта к МКС на Crew Dragon

Российским космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву могут не присвоить звание Героя России из-за миссии на МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX в октябре 2022 года. Такое предположение высказал историк космонавтики Александр Железняков.

"Я думаю, что какие-то награды они получат, но Героя России — это маловероятно. Это связано с тем, что полёты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полёты на наших "Союзах". Поэтому награды будут, но не столь весомые", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

В качестве примера Железняков привёл Бориса Морукова, который в 2000 году вошёл в экспедицию американского шаттла "Атлантис". Он в итоге стал единственным российским космонавтом, не удостоенным звания Героя России. А Фёдор Юрчихин, летавший на "Атлантисе" в 2002 году, получил звание Героя России лишь в 2008 году — после полёта на российском "Союзе".