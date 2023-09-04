Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым на борту вернулся на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 на борту вернулся на Землю после полугода пребывания на МКС. Трансляция велась на сайте NASA.

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся с МКС на Землю. Видео © X (Twitter) / SpaceX

В состав экипажа корабля входят российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Вуди Хобург и Стивен Боуэн, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди. Для возвращения на Землю космическому аппарату и его экипажу понадобилось около 17 часов. Crew Dragon совершил приводнение в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида в 00:18 по местному времени (07:18 мск). За несколько минут до этого корабль вошёл в плотные слои атмосферы, после чего на высоте чуть более пяти километров были выпущены его основные парашюты.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 на борту успешно отстыковался от МКС для возвращения на Землю. Напомним, Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 стартовал к станции 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС.