Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, которую сослуживцы бросили умирать
Сальдо: Брошенная на поле боя военнослужащая ВСУ проходит реабилитацию
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Военнослужащая ВСУ, которую сослуживцы оставили умирать на поле боя после сражения под Крынками, проходит лечение в военном госпитале России. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Поле боя после разгрома ВС РФ украинских боевиков. Видео © T.me / Владимир Сальдо
"Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале", — сообщил Сальдо в беседе с РИА "Новости".
Напомним, в конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ходе боёв под Крынками морские пехотинцы и десантники ВС РФ разгромили украинские войска. Тогда российские военные эвакуировали с поля боя раненую женщину-военнослужащую из отрядов ВСУ, которая просила о помощи. Позже она рассказала, что её бросили умирать сослуживцы.