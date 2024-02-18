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18 февраля, 15:42
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Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, которую сослуживцы бросили умирать

Сальдо: Брошенная на поле боя военнослужащая ВСУ проходит реабилитацию

Обложка © Getty Images / Libkos

Обложка © Getty Images / Libkos

Военнослужащая ВСУ, которую сослуживцы оставили умирать на поле боя после сражения под Крынками, проходит лечение в военном госпитале России. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Поле боя после разгрома ВС РФ украинских боевиков. Видео © T.me / Владимир Сальдо

"Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале", — сообщил Сальдо в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, в конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ходе боёв под Крынками морские пехотинцы и десантники ВС РФ разгромили украинские войска. Тогда российские военные эвакуировали с поля боя раненую женщину-военнослужащую из отрядов ВСУ, которая просила о помощи. Позже она рассказала, что её бросили умирать сослуживцы.

Александра Мышляева
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