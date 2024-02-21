Международный день родного языка, День фельдшера, Захар Серповидец: Праздники и приметы 21 февраля Сегодня, 21 февраля, в России свой праздник отмечают работники медицины и сферы туризма. Также на эту дату приходится день, посвящённый сохранению языков, и добрый праздник, касающийся нашего отношения к жизни. 20 февраля, 21:01 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Обложка © Shutterstock

Международный день родного языка

20 февраля в России и за рубежом отмечается праздник под названием Международный день родного языка (International Mother Language Day). Несколько фактов о нём: это официальный международный праздник;

провозглашён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 21 февраля;

цель — способствовать языковому и культурному разнообразию.

21 февраля выбрано для Международного дня родного языка неслучайно. В эту дату в 1952 году в Дакке, столице нынешней Бангладеш, полицейскими были застрелены студенты –участники демонстрации в защиту родного языка бенгали. На той акции они требовали сделать его одним из государственных.

Язык для народа — это не только средство общения, но также способ выражения самосознания, связи поколений, а ещё он является своеобразным хранилищем знаний и традиций. Язык всегда тесно связан с историей этноса, поскольку формируется вместе с ним. Утрата одного из языков, на которых говорят жители Земли, означает потерю ценнейших данных о развитии всего человечества.

Международный день родного языка был учреждён, чтобы обращать внимание жителей разных стран на эту проблему. А вопрос очень злободневный: по данным ЮНЕСКО, 40% населения мира не имеет доступа к образованию на родном языке или на том, который понимает. Более того, как минимум 40% из более чем 6700 языков находятся под угрозой исчезновения в долгосрочной перспективе из-за утраты носителей. В современном мире лишь 2% языков имеют реальное присутствие в Интернете.

Что касается России, то в нашей стране проживает 193 народа, и они используют почти 300 языков и диалектов. При этом в государственной системе образования задействованы 105 языков. У некоторых коренных народов ситуация осложняется отсутствием письменности, а также педагогов, владеющих их языком. По данным РАН, за век в России исчезли 15 языков малочисленных народов. В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков.

Всемирный день экскурсовода

21 февраля отмечается Международный день экскурсовода. Посетители и робот-экскурсовод в Приморской государственной картинной галерее. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

21 февраля в России и других странах отмечается профессиональный праздник — Всемирный день экскурсовода или Международный день экскурсовода (International Tourist Guide Day). Рассказываем о нём: это праздник интернациональный, неофициальный;

отмечается ежегодно 21 февраля с 1990 года;

приурочен к дате основания Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов (World Federation of Tourist Guide Associations, WFTGA) в 1985 году.

Экскурсовод — это профессия довольно молодая. Она окончательно оформилась только примерно к семидесятым годам прошлого века. Работа экскурсоводов непростая. Они должны обладать большим количеством знаний о местности или объекте, по которым водят туристов. Также такому специалисту не помешает знать несколько языков, уметь подавать информацию интересно и ярко.

По данным Всемирного совета по туризму, в сфере отдыха работает примерно десятая часть трудоспособного населения Земли, на эту отрасль экономики приходится около 10% мирового ВВП. Роль экскурсоводов в этом существенная: они позволяют вовлекать туристов в экскурсии, приковывать их внимание к тем или иным достопримечательностям, а значит, создавать предпосылки для приезда новых гостей.

В Международный день экскурсовода обычно проводятся различные мероприятия, посвящённые сфере туризма. Например, Всероссийский конкурс "Лучший гид России". Также к этому дню часто приурочены бесплатные экскурсии и выставки.

День фельдшера

21 февраля отмечается День фельдшера. Фельдшер скорой помощи во время вызова. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

21 февраля свой праздник в России отмечают также представители сферы медицины — на эту дату приходится День фельдшера: это российский профессиональный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 21 февраля;

официально не утверждён.

Слово "фельдшер" немецкого происхождения, образовано от "feld" — "поле." Фельдшером несколько веков назад называли военного врача, который лечил раненых в полевых условиях. А в наше время в России это медик, который имеет среднее специальное медицинское образование, сертификат. Отличие от врача в том, что последний — с высшим образованием.

Основная задача фельдшера — оказание первой медицинской и доврачебной помощи. Эти незаменимые специалисты трудятся в каретах скорой помощи, в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в сельской местности или в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках, а также в аэропортах, на вокзалах, в здравпунктах различных учреждений.

День фельдшера — праздник в России пока неофициальный. Несмотря на это, представителей такой нужной профессии сегодня поздравляют в коллективах по всей стране.

Праздник жизни

21 февраля отмечается Праздник жизни. Фото © Freepik

21 февраля необычно тем, что в России это Праздник жизни. Событие именно под таким названием значится в неофициальном календаре. Известно о нём немного: это неформальный российский праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 21 февраля;

упоминается в Интернете с 2006 года;

инициатор его неизвестен.

Почему кто-то предложил отмечать Праздник жизни именно 21 февраля, уже неясно. Очевидно, его идея пришлась по вкусу, потому что вот уже более 20 лет в русскоязычном сегменте Интернета о таком дне упоминают в эту дату.

Праздновать жизнь — это принимать любые её проявления и чувствовать благодарность за посланное судьбой, наслаждаться можно не только её подарками, но и неудачами и поражениями. А ещё психологи говорят, что счастье зависит от умения концентрироваться на приятных событиях, происходящих в жизни. Нужно научиться сохранять хорошие моменты в своём сознании.

День памяти святого пророка Захарии Серповидца

21 февраля Русская православная церковь чтит память Захарии Серповидца — одного из двенадцати ветхозаветных "малых" пророков". Он появился на свет во времена вавилонского плена, пережил его и содействовал нравственному возрождению народа. В книге пророка Захарии есть вдохновенные подробности о пришествии Мессии, о последних днях земной жизни Спасителя. Согласно преданию, Захария дожил до глубокой старости и был похоронен недалеко от Иерусалима. Серповидцем его стали называли из-за откровения, в котором он видел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие угрожающего серпа.

Приметы 21 февраля

Захарий Серповидец

Если обычно на Руси народные праздники, основанные на церковных, получали другие названия, то в этом случае было не так — день так и называли Захарий Серповидец. Было принято обращать к этому святому молитвы о хорошем урожае. Особое место отводилось серпу — в этот день его следовало достать, наладить и привести в порядок. Так же поступали с остальным инвентарём, готовясь к весенним работам. Неподходящим день считался для лечения — в народе верили, что иначе можно надолго заболеть. Также на Захарию старались не планировать важных дел — всё пойдёт не так, как задумывалось. Традиционно на Захария молодёжь собиралась на посиделки — пели, водили хороводы и играли в разные игры, во время которых нужно было рассказать о себе.

Погодные приметы 21 февраля

Морозное утро — к ранней весне.

Морозный день — к тёплому марту.

Животные играют и суетятся — к похолоданию.

Туман — к сильному снегу.

Ночью луна большая и красноватая — к оттепели.

Сильные морозы ударили — холодов больше не будет.

Именины 21 февраля

21 февраля именины может отмечать российский актёр Сергей Гармаш. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 21 февраля, именины могут отмечать: Александр

Андрей

Захар

Макар

Пётр

Семён

Сергей

Степан

Фёдор.

Авторы Вадим Андреев