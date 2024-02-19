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19 февраля, 04:00

В России предложили давать адвоката для детей, пострадавших от сексуального насилия

Омбудсмен Волынец: В делах о сексуальном насилии над детьми обязателен адвокат

В России предложили давать адвоката в делах о сексуальном насилии над детьми. Обложка © Freepik / Pikisuperstar

В России предложили давать адвоката в делах о сексуальном насилии над детьми. Обложка © Freepik / Pikisuperstar

В случае совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в процессе в обязательном порядке должен принимать участие адвокат. Письмо с соответствующей инициативой направила первому заместителю председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Буцкой уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, с которым ознакомился Life.ru.

По словам Волынец, российская статистика таких преступлений вызывает серьёзную обеспокоенность, при этом зачастую посягательства на ребёнка совершаются при попустительстве матери, отца или опекуна. Дети в силу возраста не в состоянии правильно оценить ситуацию, а законные представители в связи с различными обстоятельствами могут её скрывать.

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В настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс предполагает привлекать адвоката для несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, только по ходатайству его законного представителя. Уполномоченный по правам ребёнка предложила внести изменения в ч. 2.1. ст. 45 УПК РФ: участие адвоката должно быть обязательным с момента регистрации сообщения о преступлении, а законный представитель может быть отстранён от участия в деле, если суд, следователь или дознаватель признают его действия противоречащими интересам потерпевшего.

"Будет реализована одна из основных задач уголовного судопроизводства, которая заключается в максимальной защите прав и интересов несовершеннолетних потерпевших от дополнительных психологических страданий в связи с публичным рассмотрением уголовного дела, а также неоднократным повторением информации о совершённых в отношении ребёнка действиях насильственного характера", — говорится в письме Волынец.

Расходы на оплату труда адвокатов планируется компенсировать за счёт средств федерального бюджета с дальнейшим взысканием с осуждённых.

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Ранее сообщалось, что попавшие в беду дети могут позвать на помощь через приложение "Заступник". Искусственный интеллект подберёт пять ближайших волонтёров сервиса (это возможно даже в радиусе сотни метров) и отправит их к малышу, а также оповестит о ситуации родителей и экстренные службы. Время реакции "Заступника" на ЧС выше, чем у экстренных служб, в 25–50 раз, утверждают создатели.

Ольга Годуненко
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