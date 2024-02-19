Сальдо призвал создать на Украине демилитаризованную зону шириной 200 километров

После завершения конфликта на Украине России необходимо добиться создания вдоль границы с Незалежной демилитаризованной зоны, которая позволит обезопаситься от ракетной угрозы. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ширина буферной зоны должна составить не менее 150–200 километров, отметил глава региона. Это то расстояние, которое делает невозможным применение соседом оперативно-тактических и залповых ракетных комплексов. По словам Сальдо, у ВСУ есть и более дальнобойные образцы вооружения — с ними нужно поступить более радикально.