Психолог раскрыл 7 секретов, как удержать баланс между работой и личной жизнью Психолог Самбурский: Делегирование помогает найти время для личной жизни 19 февраля, 11:40 Удержать баланс между работой и личной жизнью помогает делегирование. Обложка © Shutterstock

Отсутствие времени на себя и семью — довольно распространённая жалоба россиян психологам. Многие перегружены задачами и живут в бесконечном дедлайне, из-за чего дети растут без внимания родителей, а супруги видятся только перед сном.

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru дал 7 советов, которые помогут удержать баланс между работой и личной жизнью. Прежде всего эксперт обратил внимание на важность делегирования.

Большинству специалистов делегирование даётся с трудом: "Лучше медленнее, но зато сам точно всё сделаю, и не надо тратить время, чтобы рассказать и обучить". Однако, чтобы больше успевать, нужно уметь передавать часть ответственности другим людям, которые могут их быстрее выполнить. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", бизнес-трекер, автор Дзен-канала "Экологичный психолог"

Невозможно быть лучшим во всём, а некоторые задачи действительно помогут выполнить коллеги. Для них это возможность профессионального роста, а для вас — снижения стресса и усталости. При этом необходимо определить личные ценности и расставить приоритеты. Психолог посоветовал прислушиваться к своим, а не чужим желаниям и понять, что приносит радость и удовлетворение.

"Каждый третий фармацевт уходит с работы вовремя и не берёт дополнительные смены, потому что во главу угла поставлена семья, а не карьера. Люди, которые осознали приоритеты, живут с удовольствием и защищены от душевных терзаний. Когда определены истинные ценности, легко можно отказываться от подработок, чтобы провести время с детьми и испечь пирог, который они любят", — пояснил клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", бизнес-трекер, автор Дзен-канала "Экологичный психолог".

А чтобы перестать смешивать работу и личную жизнь, нужно обозначить границы. Стоит зафиксировать временные промежутки, когда вы будете доступны по работе и для близких. Если же дёргают 24 на 7 и кажется, что вы незаменимый сотрудник, не обольщайтесь. Это говорит о том, что в компании специально создан бардак и проще "выжимать" одних сотрудников, чтобы потом заменить их.

"Почему вы не можете выпустить телефон из руки? Вы не чувствуете себя ценным сотрудником. Понимая, что без вас легко всё работает, вы начинаете цепляться за своё место и наращивать собственную значимость", — указал собеседник Life.ru.

Не получится обойтись и без планирования — важно структурировать все задачи и выделить время для отдыха. Также нужно регулярно заниматься спортом, хорошо спать и питаться. Кроме того, необходимо быть гибкими и уметь быстро адаптироваться к новым условиям. В таком случае неожиданность получится рассматривать не как проблему, а как возможность. Напоследок эксперт отметил, что важно не забывать наслаждаться работой и жизнью.

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