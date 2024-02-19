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Психолог раскрыл 7 секретов, как удержать баланс между работой и личной жизнью

Психолог Самбурский: Делегирование помогает найти время для личной жизни

19 февраля, 11:40
Удержать баланс между работой и личной жизнью помогает делегирование. Обложка © Shutterstock

Удержать баланс между работой и личной жизнью помогает делегирование. Обложка © Shutterstock

Отсутствие времени на себя и семью — довольно распространённая жалоба россиян психологам. Многие перегружены задачами и живут в бесконечном дедлайне, из-за чего дети растут без внимания родителей, а супруги видятся только перед сном.

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru дал 7 советов, которые помогут удержать баланс между работой и личной жизнью. Прежде всего эксперт обратил внимание на важность делегирования.

Большинству специалистов делегирование даётся с трудом: "Лучше медленнее, но зато сам точно всё сделаю, и не надо тратить время, чтобы рассказать и обучить". Однако, чтобы больше успевать, нужно уметь передавать часть ответственности другим людям, которые могут их быстрее выполнить.

Станислав Самбурский

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", бизнес-трекер, автор Дзен-канала "Экологичный психолог"

Большинству специалистов делегирование даётся с трудом: "Лучше медленнее, но зато сам точно всё сделаю, и не надо тратить время, чтобы рассказать и обучить". Однако, чтобы больше успевать, нужно уметь передавать часть ответственности другим людям, которые могут их быстрее выполнить.
Большинству специалистов делегирование даётся с трудом: "Лучше медленнее, но зато сам точно всё сделаю, и не надо тратить время, чтобы рассказать и обучить". Однако, чтобы больше успевать, нужно уметь передавать часть ответственности другим людям, которые могут их быстрее выполнить.

Невозможно быть лучшим во всём, а некоторые задачи действительно помогут выполнить коллеги. Для них это возможность профессионального роста, а для вас — снижения стресса и усталости. При этом необходимо определить личные ценности и расставить приоритеты. Психолог посоветовал прислушиваться к своим, а не чужим желаниям и понять, что приносит радость и удовлетворение.

"Каждый третий фармацевт уходит с работы вовремя и не берёт дополнительные смены, потому что во главу угла поставлена семья, а не карьера. Люди, которые осознали приоритеты, живут с удовольствием и защищены от душевных терзаний. Когда определены истинные ценности, легко можно отказываться от подработок, чтобы провести время с детьми и испечь пирог, который они любят", — пояснил клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", бизнес-трекер, автор Дзен-канала "Экологичный психолог".

А чтобы перестать смешивать работу и личную жизнь, нужно обозначить границы. Стоит зафиксировать временные промежутки, когда вы будете доступны по работе и для близких. Если же дёргают 24 на 7 и кажется, что вы незаменимый сотрудник, не обольщайтесь. Это говорит о том, что в компании специально создан бардак и проще "выжимать" одних сотрудников, чтобы потом заменить их.

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"Почему вы не можете выпустить телефон из руки? Вы не чувствуете себя ценным сотрудником. Понимая, что без вас легко всё работает, вы начинаете цепляться за своё место и наращивать собственную значимость", — указал собеседник Life.ru.

Не получится обойтись и без планирования — важно структурировать все задачи и выделить время для отдыха. Также нужно регулярно заниматься спортом, хорошо спать и питаться. Кроме того, необходимо быть гибкими и уметь быстро адаптироваться к новым условиям. В таком случае неожиданность получится рассматривать не как проблему, а как возможность. Напоследок эксперт отметил, что важно не забывать наслаждаться работой и жизнью.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Станислав Самбурский
Станислав Самбурский
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