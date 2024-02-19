Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали на церемонии награждения на ЧМ
Анастасия Горбенко. Обложка © ТАСС / AP / Hassan Ammar
Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали на церемонии награждения чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в столице Катара Дохе. В соцсетях появилось видео, на котором у 20-летней спортсменки берут интервью, а в это время с трибун доносятся крики возмущённых зрителей.
Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали на церемонии награждения на чемпионате мира. Видео © X (Twitter) / ItaiBiran
Ставшая второй на дистанции 400 метров комплексом 20-летняя Горбенко подчеркнула, что заслужила это. Говоря о критике в свой адрес, она призвала не смешивать политику и спорт.
"Я сделала это ради Израиля и горжусь этим, если кому-то это не нравится, это не моя проблема. Я много работала ради этой медали и заслуживаю того, чтобы стоять на пьедестале. Я бы не отказалась от этого только потому, что какие-то дети свистят в мой адрес", — приводит слова пловчихи Sportbladet.
Горбенко родилась в городе Хайфе, а её родители переехали в Израиль с Украины. Как отмечает The Jerusalem Post, присутствие израильских пловцов на чемпионате вызвало критику со стороны некоторых СМИ Катара и пропалестинских группировок на фоне военных действий еврейского государства в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС.
Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным завершить операцию в Рафахе до 10 марта на фоне возросшего на страну мирового давления. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сообщения о планах Израиля эвакуировать палестинцев из Рафаха, чтобы расширить своё наземное наступление, вызывают крайнюю тревогу.