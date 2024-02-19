Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали на церемонии награждения на ЧМ

Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали на церемонии награждения чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в столице Катара Дохе. В соцсетях появилось видео, на котором у 20-летней спортсменки берут интервью, а в это время с трибун доносятся крики возмущённых зрителей.

Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали на церемонии награждения на чемпионате мира. Видео © X (Twitter) / ItaiBiran

Ставшая второй на дистанции 400 метров комплексом 20-летняя Горбенко подчеркнула, что заслужила это. Говоря о критике в свой адрес, она призвала не смешивать политику и спорт.

"Я сделала это ради Израиля и горжусь этим, если кому-то это не нравится, это не моя проблема. Я много работала ради этой медали и заслуживаю того, чтобы стоять на пьедестале. Я бы не отказалась от этого только потому, что какие-то дети свистят в мой адрес", — приводит слова пловчихи Sportbladet.