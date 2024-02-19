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19 февраля, 12:21

Российские войска уничтожили французский ЗРК SAMP/T в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили французский зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который используют Вооружённые силы Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что первый такой французский ЗРК российские войска уничтожили в январе. Как ранее заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон, SAMP/T, способная перехватывать баллистические ракеты, прикрывает ключевые объекты на территории Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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