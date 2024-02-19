ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ у населённого пункта Шевченко Запорожской области. Общие потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 150 военных, сообщили в Минобороны России.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", — добавили в ведомстве.