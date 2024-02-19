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19 февраля, 12:39

ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 150 военных и две станции РЭБ "Буковель-AD"

ВСУ за сутки потеряли до 150 военных на Южно-Донецком направлении

ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ у населённого пункта Шевченко Запорожской области. Общие потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 150 военных, сообщили в Минобороны России.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", — добавили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ на этом участке фронта лишились трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-20, а также двух станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

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Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который используют Вооружённые силы Украины. Напомним, что первый такой ЗРК наши военные уничтожили в январе.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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