Медведев: С января ВС РФ приняли на службу для участия в СВО более 53 тыс. человек
С 1 января текущего года ВС РФ приняли на службу для участия в специальной военной операции на Украине более 53 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"По данным Минобороны, в целом по стране с 1 января в интересах Объединённой группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек. В целом процесс идет неплохо… Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится", — сказал он на совещании с главами регионов в Грозном.
По словам Медведева, "округа, регионы активно работают" по данному вопросу.
Ранее Медведев заявил, что Россия по военной мощи не уступает никому и является самой сильной страной в мире. Он также выразил уверенность, что РФ в ближайшее время одержит победу в СВО. Медведев подчеркнул, что сейчас решается судьба страны и перед ней стоят довольно непростые задачи.
ТАСС / Кирилл Кухмарь