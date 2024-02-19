Медведев: С января ВС РФ приняли на службу для участия в СВО более 53 тыс. человек

С 1 января текущего года ВС РФ приняли на службу для участия в специальной военной операции на Украине более 53 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"По данным Минобороны, в целом по стране с 1 января в интересах Объединённой группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек. В целом процесс идет неплохо… Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится", — сказал он на совещании с главами регионов в Грозном.