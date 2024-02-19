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19 февраля, 13:57

Медведев: С января ВС РФ приняли на службу для участия в СВО более 53 тыс. человек

С 1 января текущего года ВС РФ приняли на службу для участия в специальной военной операции на Украине более 53 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"По данным Минобороны, в целом по стране с 1 января в интересах Объединённой группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек. В целом процесс идет неплохо… Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится", — сказал он на совещании с главами регионов в Грозном.

По словам Медведева, "округа, регионы активно работают" по данному вопросу.

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Ранее Медведев заявил, что Россия по военной мощи не уступает никому и является самой сильной страной в мире. Он также выразил уверенность, что РФ в ближайшее время одержит победу в СВО. Медведев подчеркнул, что сейчас решается судьба страны и перед ней стоят довольно непростые задачи.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Иван Косицын
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