5 вещей в гардеробе женщины, которые будут хорошо смотреться в любом возрасте

Если нечего надеть, то можно присмотреться к вещам, про которые сейчас вам расскажем. Их особенность в том, что такие предметы гардероба помогают выглядеть стильно и красиво женщине любого возраста. Проверьте, чтобы у вас в шкафу обязательно было следующее.

1. Классическая водолазка

Какие вещи должны быть в гардеробе любой женщины? Фото © Freepik / karlyukav

Как считают многие стилисты, такой элемент одежды окажется идеальным, если захотите создать многослойный модный образ. Да и в прохладное время года классическая водолазка как никогда кстати. Единственное правило тут — избегать слишком облегающих моделей и отдавать предпочтение более расслабленному силуэту. А чтобы не ломать голову с цветом, берите нейтральные беспроигрышные решения: молочный, бежевый, горчичный, пудровый.

2. Белая рубашка

Пожалуй, нет ни одной такой же универсальной вещи, как рубашка белого цвета. Как подчёркивает стилист Наз Маер, она подойдёт на все случаи жизни, начиная с повседневного образа и заканчивая выходом в свет при наличии дополнительных деталей гардероба. Да и носить рубашку можно с джинсами, юбкой-карандашом и моделями преппи.

3. Лаконичное чёрное платье миди

5 вещей, которые подарят стильный образ женщинам любого возраста. Фото © Freepik / lookstudio

Как можно говорить про основу женского гардероба и не перечислить в нём маленькое чёрное платье? Кстати, оно не должно быть минимальной длины, как все обычно думают. Важно, чтобы платье было лаконичным и без лишних украшательств. А вот оптимальной для всех возрастов длиной будет как раз миди. Хотя никто не запрещает ориентироваться на свою фигуру и исходить из определённых параметров или стиля.

4. Прямые джинсы с высокой посадкой

Стилисты настойчиво рекомендуют обзавестись и парой качественных прямых джинсов с высокой посадкой. Почему? Они подходят для любого возраста и типа фигуры. Достоинство такой модели в том, что она замаскирует недостатки и подчеркнёт преимущества. И лучше, чтобы хотя бы на такой паре не было никакого декора, потёртостей и дыр.

5. Удлинённый жакет

Если "нечего надеть", то обратите внимание на эти 5 базовых вещей в гардеробе. Фото © Shutterstock