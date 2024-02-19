5 вещей в гардеробе женщины, которые будут хорошо смотреться в любом возрасте
Есть такое понятие, как "базовый гардероб". Он состоит из одежды, которую можно использовать как основу для образа, так и полноценной её частью. Какие вещи можно носить женщинам всех возрастов, чтобы выглядеть стильно?
Если нечего надеть, то можно присмотреться к вещам, про которые сейчас вам расскажем. Их особенность в том, что такие предметы гардероба помогают выглядеть стильно и красиво женщине любого возраста. Проверьте, чтобы у вас в шкафу обязательно было следующее.
1. Классическая водолазка
Какие вещи должны быть в гардеробе любой женщины? Фото © Freepik / karlyukav
Как считают многие стилисты, такой элемент одежды окажется идеальным, если захотите создать многослойный модный образ. Да и в прохладное время года классическая водолазка как никогда кстати. Единственное правило тут — избегать слишком облегающих моделей и отдавать предпочтение более расслабленному силуэту. А чтобы не ломать голову с цветом, берите нейтральные беспроигрышные решения: молочный, бежевый, горчичный, пудровый.
2. Белая рубашка
Пожалуй, нет ни одной такой же универсальной вещи, как рубашка белого цвета. Как подчёркивает стилист Наз Маер, она подойдёт на все случаи жизни, начиная с повседневного образа и заканчивая выходом в свет при наличии дополнительных деталей гардероба. Да и носить рубашку можно с джинсами, юбкой-карандашом и моделями преппи.
3. Лаконичное чёрное платье миди
5 вещей, которые подарят стильный образ женщинам любого возраста. Фото © Freepik / lookstudio
Как можно говорить про основу женского гардероба и не перечислить в нём маленькое чёрное платье? Кстати, оно не должно быть минимальной длины, как все обычно думают. Важно, чтобы платье было лаконичным и без лишних украшательств. А вот оптимальной для всех возрастов длиной будет как раз миди. Хотя никто не запрещает ориентироваться на свою фигуру и исходить из определённых параметров или стиля.
4. Прямые джинсы с высокой посадкой
Стилисты настойчиво рекомендуют обзавестись и парой качественных прямых джинсов с высокой посадкой. Почему? Они подходят для любого возраста и типа фигуры. Достоинство такой модели в том, что она замаскирует недостатки и подчеркнёт преимущества. И лучше, чтобы хотя бы на такой паре не было никакого декора, потёртостей и дыр.
5. Удлинённый жакет
Если "нечего надеть", то обратите внимание на эти 5 базовых вещей в гардеробе. Фото © Shutterstock
"Вечерней Москве" стилист Наз Маер называет ещё один предмет гардероба, который будет стильно смотреться на женщине любого возраста. Это удлинённый жакет из плотного материала. Такой, по словам эксперта, идеально сочетается с джинсами, платьями, юбками, брюками. С ним очень легко составлять интересные многослойные образы. Можно выбирать как классических нейтральных оттенков, так и ярких. Важно, чтобы такой жакет был довольно плотным и достигал середины бедра.
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