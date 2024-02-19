Политолог указал на "красную линию" встречи Путина с Развожаевым
Политолог Мартынов: Губернатор Севастополя Развожаев на своём месте
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в понедельник, 19 февраля, показала правильность исторического возвращения региона к стране. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие жителей Севастополя. Видео © Life.ru
"Это встреча в преддверии исторического возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. "Красной линией" этой встречи звучала точность принятия решения. С одной стороны, десять лет назад это волеизъявление жителей на референдуме, а с другой — принятие решения государством о возвращении. Точность этого решения подтверждена исторической практикой, этими десятью годами развития полуострова", — отметил он.
По словам политолога, регион развивается, несмотря на санкции и атаки "буйных соседей". Мартынов подчеркнул, что Крым процветает, а сохранение исторических традиций на полуострове "не видит только слепой".
"Я видел новые объекты, прекрасные дороги, счастливо-сосредоточенные лица жителей полуострова. С одной стороны, они понимают всю сложность момента, а с другой — ещё больше спустя десять лет уверены в том решении, которое они приняли на референдуме. Это дорогого стоит", — указал собеседник Life.ru.
Он добавил, что один из важных приоритетов Путина — обеспечение безопасности и развитие Крыма и Севастополя. Масштабные проекты, которые там реализуются, не получились бы без нынешнего губернатора.
"Это всё приумножено на высокую компетенцию Развожаева и его команды. И это не моё мнение, это мнение севастопольцев, что им очень повезло с губернатором. Человек на своём месте в очень непростом регионе, в непростой ситуации, но [показывает] блестящие результаты", — заключил Мартынов.
Напомним, Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума, который провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с РФ высказалось 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя. 18 марта был подписан Договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил президент РФ Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В 2024 году Россия отметит десятилетие воссоединения с Крымом, ожидаются масштабные мероприятия.
ТАСС / Александр Казаков