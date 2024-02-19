Политолог указал на "красную линию" встречи Путина с Развожаевым

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в понедельник, 19 февраля, показала правильность исторического возвращения региона к стране. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие жителей Севастополя. Видео © Life.ru

"Это встреча в преддверии исторического возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. "Красной линией" этой встречи звучала точность принятия решения. С одной стороны, десять лет назад это волеизъявление жителей на референдуме, а с другой — принятие решения государством о возвращении. Точность этого решения подтверждена исторической практикой, этими десятью годами развития полуострова", — отметил он.

По словам политолога, регион развивается, несмотря на санкции и атаки "буйных соседей". Мартынов подчеркнул, что Крым процветает, а сохранение исторических традиций на полуострове "не видит только слепой".

"Я видел новые объекты, прекрасные дороги, счастливо-сосредоточенные лица жителей полуострова. С одной стороны, они понимают всю сложность момента, а с другой — ещё больше спустя десять лет уверены в том решении, которое они приняли на референдуме. Это дорогого стоит", — указал собеседник Life.ru.

Он добавил, что один из важных приоритетов Путина — обеспечение безопасности и развитие Крыма и Севастополя. Масштабные проекты, которые там реализуются, не получились бы без нынешнего губернатора.