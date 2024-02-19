Путин передал 100% акций Ульяновского станкостроительного завода Росимуществу

Президент России Владимир Путин передал все акции Ульяновского станкостроительного завода Росимуществу. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 19 февраля, и дополняет перечень активов, которые подпадают под временное управление ведомства при санкциях против РФ.

"100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих "Гильдемайстер Бетайлигунген Гмбх", — данный пункт теперь добавлен в список.