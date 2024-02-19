Путин передал 100% акций Ульяновского станкостроительного завода Росимуществу
Президент России Владимир Путин передал все акции Ульяновского станкостроительного завода Росимуществу. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 19 февраля, и дополняет перечень активов, которые подпадают под временное управление ведомства при санкциях против РФ.
"100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих "Гильдемайстер Бетайлигунген Гмбх", — данный пункт теперь добавлен в список.
Как отмечает "Спарк", "Гильдемайстер" владеет всеми акциями предприятия. Отметим, что Gildemeister Beteiligungen относится к японо-немецкому консорциуму DMG Mori — одному из крупнейших в ФРГ производителей программируемых станков.
Ранее Life.ru писал, что в декабре 2023 года Путин подписал указ о передаче акций автодилера "Рольф" и его "дочек" во временное управление Росимущества. Так, ведомству, согласно документу, переходит 660 759 610 акций компании, принадлежащих кипрскому офшору "Деланс лимитед". В Кремле объяснили подобные меры экономической целесообразностью.
ТАСС / Виктор Воног