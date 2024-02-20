"Украина под угрозой": В Конгрессе США предложили альтернативный законопроект о помощи Киеву

"Положение Украины находится под угрозой. У её борцов за свободу заканчиваются боеприпасы, и они отступают с востока, открывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат тупика Конгресса", — указывают конгрессмены в письме.

Согласно документу, Украине планируется выделить 47 миллиардов долларов, а Израилю — десять. Также предусматриваются средства для стран Индо-Тихоокеанского региона и операций американской армии на Ближнем Востоке. Касаясь темы границ, конгрессмены предлагают на год вернуться к политике, при которой просители убежища будут ожидать решения суда на родине. Издание признаёт, что "законопроект вряд ли получит достаточную поддержку".