"Украина под угрозой": В Конгрессе США предложили альтернативный законопроект о помощи Киеву
The Hill: Конгрессмены предложили новый вариант законопроекта о помощи Украине
Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден предложили коллегам поддержать новый вариант законопроекта, включающего охрану границ и помощь Украине. Об этом пишет The Hill.
"Положение Украины находится под угрозой. У её борцов за свободу заканчиваются боеприпасы, и они отступают с востока, открывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат тупика Конгресса", — указывают конгрессмены в письме.
Согласно документу, Украине планируется выделить 47 миллиардов долларов, а Израилю — десять. Также предусматриваются средства для стран Индо-Тихоокеанского региона и операций американской армии на Ближнем Востоке. Касаясь темы границ, конгрессмены предлагают на год вернуться к политике, при которой просители убежища будут ожидать решения суда на родине. Издание признаёт, что "законопроект вряд ли получит достаточную поддержку".
Напомним, в США до сих пор не могут решить будущее финансовой поддержки Украины. Так, 5 февраля Сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение Киеву 60 миллиардов долларов, однако Палата представителей не стала согласовывать документ и ушла на перерыв до 28 февраля.
Unsplash / Louis Velazquez