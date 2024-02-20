Суд в Киеве продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" Богуслаева до 18 апреля

Так, Богуслаев будет находиться под стражей без права на внесение залога до 18 апреля. Его адвокат намерен оспорить это решение суда. По его словам, у Богуслаева резко ухудшается здоровье, что подтверждают документы медиков в СИЗО. Правозащитник также добавил, что во время заседания прокурор озвучил ряд рисков. Сторона обвинения полагает, что подсудимый может скрыться, оказать влияние на свидетелей, помешать следствию, уничтожить или скрыть доказательства.