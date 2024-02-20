Суд в Киеве продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" Богуслаева до 18 апреля
Вячеслав Богуслаев. Обложка © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева
Соломенский районный суд Киева продлил арест экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому в госизмене. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката Руслана Волынца.
Так, Богуслаев будет находиться под стражей без права на внесение залога до 18 апреля. Его адвокат намерен оспорить это решение суда. По его словам, у Богуслаева резко ухудшается здоровье, что подтверждают документы медиков в СИЗО. Правозащитник также добавил, что во время заседания прокурор озвучил ряд рисков. Сторона обвинения полагает, что подсудимый может скрыться, оказать влияние на свидетелей, помешать следствию, уничтожить или скрыть доказательства.
Напомним, что в октябре 2022 года СБУ заявила о задержании Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с РФ. Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. По данным украинской службы, задержанные "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха", наладив транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей.