Росфинмониторинг внёс сенатора из США Грэма* в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс сенатора из США Линдси Грэма* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте ведомства. Долгое время политик поддерживал выделение помощи Украине и выступал с антироссийской позицией.

Спикер Meta* внесён в список террористов после скандала с призывами убивать русских солдат

Спикер Meta* внесён в список террористов после скандала с призывами убивать русских солдат

А ранее Life.ru писал, что Росфинмониторинг внёс координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* в список террористов и экстремистов. В январе на него завели уголовное дело об оправдании терроризма. Конкретная причина не указывалась. Вскоре Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО до 15 февраля.

* Внесены в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.