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20 февраля, 13:14

Росфинмониторинг внёс сенатора из США Грэма* в список экстремистов и террористов

Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Chip Somodevilla

Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Chip Somodevilla

Росфинмониторинг внёс сенатора из США Линдси Грэма* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте ведомства. Долгое время политик поддерживал выделение помощи Украине и выступал с антироссийской позицией.

"Грэм Линдси Олин*, 09.07.1955 года рождения, город Централь штата Южная Каролина, США",  указано в карточке.

Также в указанный список попала бывшая экологическая активистка Евгения Чирикова**.

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А ранее Life.ru писал, что Росфинмониторинг внёс координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* в список террористов и экстремистов. В январе на него завели уголовное дело об оправдании терроризма. Конкретная причина не указывалась. Вскоре Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО до 15 февраля.

* Внесены в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Дарья Нарыкова
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