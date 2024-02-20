Росфинмониторинг внёс сенатора из США Грэма* в список экстремистов и террористов
Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Chip Somodevilla
Росфинмониторинг внёс сенатора из США Линдси Грэма* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте ведомства. Долгое время политик поддерживал выделение помощи Украине и выступал с антироссийской позицией.
"Грэм Линдси Олин*, 09.07.1955 года рождения, город Централь штата Южная Каролина, США", — указано в карточке.
Также в указанный список попала бывшая экологическая активистка Евгения Чирикова**.
А ранее Life.ru писал, что Росфинмониторинг внёс координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* в список террористов и экстремистов. В январе на него завели уголовное дело об оправдании терроризма. Конкретная причина не указывалась. Вскоре Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО до 15 февраля.
* Внесены в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
** Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.