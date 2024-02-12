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Спикер Meta* внесён в список террористов после скандала с призывами убивать русских солдат

Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta* Стоуна** в список экстремистов

12 февраля, 12:32
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Фото © LinkedIn / Andy Stone

Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Фото © LinkedIn / Andy Stone

Пресс-секретарь американской корпорации Meta* Энди Стоун**, ранее заочно арестованный и объявленный в розыск, внесён в России в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

"Стоун Энди Марк*, 28.05.1981 года рождения", указано в соответствующем перечне под номером десять.

Росфинмониторинг внёс Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

Напомним, в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Марка Стоуна** по делу о содействии терроризму. Его также объявили в розыск. Уголовная статья по делу Стоуна не разглашается, но проверка началась после того, как Meta* признала, что разрешила в своей соцсети Facebook** призывы к насилию против военных России. СК РФ в марте 2022 года возбудил в связи с этим уголовное дело. Позже спикер компании Энди Стоун** назвал снятие запрета на призывы убивать русских солдат "формой политического самовыражения".

*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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