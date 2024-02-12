Спикер Meta* внесён в список террористов после скандала с призывами убивать русских солдат Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta* Стоуна** в список экстремистов 12 февраля, 12:32 Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Фото © LinkedIn / Andy Stone

Пресс-секретарь американской корпорации Meta* Энди Стоун**, ранее заочно арестованный и объявленный в розыск, внесён в России в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

"Стоун Энди Марк*, 28.05.1981 года рождения", — указано в соответствующем перечне под номером десять.

*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская. ** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Авторы Татьяна Миссуми