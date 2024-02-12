Спикер Meta* внесён в список террористов после скандала с призывами убивать русских солдат
Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta* Стоуна** в список экстремистов
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Фото © LinkedIn / Andy Stone
Пресс-секретарь американской корпорации Meta* Энди Стоун**, ранее заочно арестованный и объявленный в розыск, внесён в России в список экстремистов и террористов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
"Стоун Энди Марк*, 28.05.1981 года рождения", — указано в соответствующем перечне под номером десять.
Напомним, в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Марка Стоуна** по делу о содействии терроризму. Его также объявили в розыск. Уголовная статья по делу Стоуна не разглашается, но проверка началась после того, как Meta* признала, что разрешила в своей соцсети Facebook** призывы к насилию против военных России. СК РФ в марте 2022 года возбудил в связи с этим уголовное дело. Позже спикер компании Энди Стоун** назвал снятие запрета на призывы убивать русских солдат "формой политического самовыражения".
*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.
** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.