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20 февраля, 13:36

Юлия Навальная завела аккаунт в соцсети X, но тут же была заблокирована

Социальная сеть X заблокировала аккаунт Юлии Навальной

Социальная сеть X заблокировала аккаунт Юлии Навальной — супруги умершего Алексея Навального*. Она завела страницу почти сразу после смерти мужа.

При попытке открыть профиль Навальной на странице всплывает надпись "Действие учётной записи приостановлено". Указывается, что такие меры принимаются в случае нарушений правил платформы.

Так теперь выглядит профиль Юлии Навальной в соцсети X. Скриншот © X

Так теперь выглядит профиль Юлии Навальной в соцсети X. Скриншот © X

В Кремле жёстко отреагировали на призывы Борреля о расследовании по Навальному*
В Кремле жёстко отреагировали на призывы Борреля о расследовании по Навальному*

Напомним, о смерти Алексея Навального* стало известно 16 февраля: ему стало плохо после прогулки в ИК-3 "Полярный волк" в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Врачи на протяжении получаса пытались провести реанимационные действия, однако это не помогло.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Обложка ©

ТАСС / POOL / EPA / YVES HERMAN

Матвей Константинов
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