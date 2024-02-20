Юлия Навальная завела аккаунт в соцсети X, но тут же была заблокирована
Социальная сеть X заблокировала аккаунт Юлии Навальной
Социальная сеть X заблокировала аккаунт Юлии Навальной — супруги умершего Алексея Навального*. Она завела страницу почти сразу после смерти мужа.
При попытке открыть профиль Навальной на странице всплывает надпись "Действие учётной записи приостановлено". Указывается, что такие меры принимаются в случае нарушений правил платформы.
Так теперь выглядит профиль Юлии Навальной в соцсети X. Скриншот © X
Напомним, о смерти Алексея Навального* стало известно 16 февраля: ему стало плохо после прогулки в ИК-3 "Полярный волк" в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Врачи на протяжении получаса пытались провести реанимационные действия, однако это не помогло.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
ТАСС / POOL / EPA / YVES HERMAN