"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга
Министр Шульгинов: "Новатэк" вновь отгружает нефтепродукты с терминала в Усть-Луге
"Новатэк" вновь начал отгружать нефтепродукты с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, цитирует "Интерфакс" министра энергетики РФ Николая Шульгинова.
"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", — подтвердил Шульгинов.
Ранее Лайф сообщал, что на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал. Позднее в пресс-службе компании сообщили, что возгорание могло произойти из-за внешнего воздействия.