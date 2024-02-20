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20 февраля, 20:28

"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов с терминала в порту Усть-Луга

Министр Шульгинов: "Новатэк" вновь отгружает нефтепродукты с терминала в Усть-Луге

"Новатэк" вновь начал отгружать нефтепродукты с терминала в порту Усть-Луга на Балтийском море, цитирует "Интерфакс" министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Новатэк" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась", — подтвердил Шульгинов.

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Ранее Лайф сообщал, что на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал. Позднее в пресс-службе компании сообщили, что возгорание могло произойти из-за внешнего воздействия.

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ПАО "Новатэк"

Анатолий Симоненко
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