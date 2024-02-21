Путин: Российская армия добилась перелома на фронте благодаря героизму лётчиков

Российские войска смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград воинским частям Воздушно-космических сил. Лидер страны дополнил, что это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов ВКС России.