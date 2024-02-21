Путин: Российская армия добилась перелома на фронте благодаря героизму лётчиков
Российские войска смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград воинским частям Воздушно-космических сил. Лидер страны дополнил, что это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов ВКС России.
"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", — указал российский лидер на мероприятии, которое проходит сегодня, 21 февраля, в аэропорту Чкаловский.
Напомним, 21 февраля Путин посетил аэропорт Чкаловский, где вручил госнаграды воинским частям ВКС России. В частности, орден Суворова получил главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации. Кроме того, российский лидер передал список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный" Главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) страны. Реликвия будет находиться в главном храме ВКС РФ — храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
ТАСС / Александр Казаков