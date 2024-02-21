"Бавария" расстанется с главным тренером после череды поражений

Томас Тухель уйдёт с должности главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария" по окончании сезона 2023/2024. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

"После открытого разговора мы пришли к обоюдному решению прекратить наше сотрудничество летом. Наша цель — провести перестройку с новым тренером перед сезоном 2024/2025", — отметил гендиректор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.

По его словам, перед "Баварией" сейчас стоит цель — добиться успеха в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. 50-летний Тухель пообещал сделать всё для этого.