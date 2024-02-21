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21 февраля, 10:56

"Бавария" расстанется с главным тренером после череды поражений

"Бавария" сообщила об уходе Тухеля с поста главного тренера по окончании сезона

Томас Тухель. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe

Томас Тухель. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe

Томас Тухель уйдёт с должности главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария" по окончании сезона 2023/2024. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

"После открытого разговора мы пришли к обоюдному решению прекратить наше сотрудничество летом. Наша цель — провести перестройку с новым тренером перед сезоном 2024/2025", — отметил гендиректор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.

По его словам, перед "Баварией" сейчас стоит цель — добиться успеха в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. 50-летний Тухель пообещал сделать всё для этого.

Немец Томас Тухель официально стал главным тренером "Баварии" в марте 2023 года, его подопечные стали чемпионами Германии в прошлом сезоне. Ранее тренер возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию", ПСЖ и "Челси". Отметим, что последние матчи в разных турнирах для "Баварии" заканчивались неудачно. После 22 туров Бундеслиги команда находится на втором месте с 50 очками.

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Никита Осипов
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