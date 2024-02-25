"Свернуть шею русскому медведю": Чем закончились 6 маршей "пятой колонны" против России Лёгкая поступь "пятой колонны" на просторах Руси, затем Российской империи, а потом и Советского Союза неоднократно приводила страну к краю пропасти, маскируясь под лозунгами братства и свободы. Кто и как веками растит её в России? 24 февраля, 21:41 Обложка © ТАСС / Николай Малышев, AP / Mindaugas Kulbis. Борис Березовский, заместитель секретаря Совета безопасности РФ, 1996 г., экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский*, Литва, 2021 г., Владимир Гусинский, глава холдинга "Медиа-МОСТ", Москва, 1997 г. (слева направо)

Война Запада против русских началась не вчера. Она длится больше тысячи лет. Со славянами воевал ещё Цезарь со своими легионами, затем короли франков уничтожали рутенов, а в Средние века европейцы уже осознанно двинулись на восток, уничтожая города ободритов, руян, вельтов, древлян, полабов и других племён древних русов.

Появление большой страны — княжеской Руси, — объединившей славян, и принятие Русью единой веры — православия — стало для коллективного Запада вызовом. Подчинить небольшие княжества им было бы куда проще. И тогда в ход пошло всё: войны, использование недовольных и тщательное выращивание внутри страны предателей, для которых уже в XX веке появилось точное определение — "пятая колонна". Напомним, в переводе с испанского языка quinta columna — название агентуры генерала Франко, действовавшей во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. Сейчас этот термин активно используется в политической фразеологии и СМИ в отношении внутренних противников.

Псковские "либералы" — 1233 год

В первой половине XIII века в Пскове отличилась целая ватага предателей, считавшая, что "просвещённые европейцы" дадут им власть, деньги и защиту. История, к сожалению, умалчивает о том, какие причины толкнули их на это: обиды, амбиции или они реально считали, что "будут пить баварское", но факт остаётся фактом. Когда ливонские крестоносцы в 1233 году пошли на Русь и захватили Изборск, а затем и Псков, в этом им помогали местные бояре под предводительством Твердослава (Твердилы) Иванковича.

Аллегорическое изображение штурма 8 сентября на картине "Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году" / К. Брюллов, 1843 г. / Wikipedia

Как водится, предатели были не только внутри города, но и снаружи, среди врагов: кроме уроженцев Дерпта, Феллина и Оденпе и рыцарей-католиков в стане немцев был князь Ярослав Владимирович, сын Псковского князя, известного своими заигрываниями с тевтонцами, за что тот и был изгнан из города и нашёл прибежище там же, где его находят и современные предатели, — в Риге.

После взятия Изборска тевтонцы осадили Псков, и город пал, когда Твердила открыл немцам ворота. Жители были вынуждены дать тевтонцам заложников, а Твердила стал ставленником тевтонцев, правил Псковом, окрестностями и грабил новгородские сёла.

Постепенно тевтонцы захватили часть новгородской земли и возвели в Копорье крепость, взяли Тёсов и Луги. До Новгорода оставалось всего 30 верст, но городские власти ничего не предпринимали, что тоже вызывает вопросы о том, в чьих интересах они действовали.

Русь могла лишиться огромных территорий, но положение спас Александр Невский. В 1941 году он забыл распри и, собрав войско из новгородцев, ижоры, корелов и ладожан, взял Копорье, вернул Руси Псков и вторгся в Ливонию. Поход закончился битвой на Чудском озере, где рыцари-тевтонцы были разбиты. Предатели были прилюдно повешены в Пскове на городской стене. Пленных немцев и чудь молодой князь отправил в Новгород, где "они сложили свои головы".

Внутренние враги Василия Шуйского

Сколько польских денег было потрачено на подкуп предателей во времена русской Смуты в начале XVII века, сложно представить. Смерть Бориса Годунова, голод, спровоцированные недругами восстания — всё это привело к тому, что "либералы" того времени создали собственное правительство — "семибоярщину", которая стала синонимом предательства. Князья, входившие в её состав, сами пригласили на трон королевича Польши Владислава.

Фото © "Цари Шуйские в сопровождении гетмана Жолкевского на варшавском сейме перед Сигизмундом III" / Ян Матейко / Wikipedia

Одним из лидеров семибоярщины был князь Фёдор Мстиславский. Он плёл заговор против царя Бориса Годунова, стоял в первых рядах москвичей, встречая Лжедмитрия, а на его свадьбе с Мариной Мнишек был посажённым отцом. Он не переставал плести интриги, а после низложения Лжедмитрия принял участие в заговоре против избранного царя Василия Шуйского.

Технология уже тогда была отработана. Народ якобы по собственному желанию начал собираться на площади и "протестовать" — то против царя, то против его решений. "Глас народный" поддержали боярские дружины. Бояре объявили себя властью и постригли Шуйского в монахи. Когда смута закончилась, ни один из высокопоставленных предателей не был наказан, а некоторые даже возвеличились при царе Михаиле Романове.

"Золотая молодёжь" против самодержавия

В начале XIX века англосаксы и французы впервые сделали ставку на воспитание знатной молодёжи. Мода на всё французское, распространение модного оккультизма и масонских лож, возникновение тайных обществ — всё это пришло с Запада. Задача ставилась конкретная — уничтожение самодержавия как оплота русской государственности.

С помощью заговорщиков — пятой колонны, подогреваемой английскими дипломатами, — накануне войны с Британией был убит император Павел I. Фото © "Убийство императора Павла I" / Wikipedia

С помощью заговорщиков — пятой колонны, подогреваемой английскими дипломатами, — накануне войны с Британией был убит император Павел I. Вы не найдёте среди убийц униженных и оскорблённых людей — всё обласканная властью золотая молодёжь с титулами и в эполетах. С помощью других не менее знатных заговорщиков спустя 24 года будет совершено восстание декабристов на Сенатской площади. Основной целью заговорщиков будет царь Николай I и его семья.

Декабрист Иван Якушкин прямо предлагал всех убить. Это позже большевиками декабристы будут романтизированы и предстанут как борцы за отмену крепостного права. Но крепостные их не волновали, им нужно было полное переформатирование страны. Изначально предполагалось организовать не менее 20 явных и тайных обществ по всей России: научных, хозяйственных, педагогических, — которые должны были заниматься изменением общественных смыслов. Идею "самодержавие, православие, соборность" следовало дискредитировать, заменив её на идеалы Запада.

После ареста многие декабристы валили вину друг на друга, стараясь избежать наказания. Но оно не заставило себя ждать. Виновными были признаны 287 человек. Пятеро были повешены, 120 сосланы в Сибирь на каторгу, часть были разжалованы в рядовые и сосланы на Кавказ.

Народовольцы на службе Запада

Когда в конце XIX – начале XX века Россия сделала мощный экономический рывок и стала для Запада опасным соперником, была снова сделана ставка на молодёжь, но на этот раз на разночинцев. "Солдатами" Запада стали поляки, латыши, финны, евреи, малороссы, которых вербовали в европейских университетах. Молодёжи внушали, что Россией правят "тираны и палачи", что "народ нуждается в освобождении". Экстремистские газеты "Набат", "Общее дело" критиковали царя, чиновников, любые реформы и любые успехи российской экономики. Рыдали над нищими старушками и босыми крестьянами.

Казанская демонстрация — первая в истории Российской империи крупная оппозиционная политическая демонстрация. Фото © Wikipedia

Чтобы раскачать страну изнутри, была создана огромная сеть подпольных организаций. Оружие и литературу везли из Европы. Оттуда же шло и финансирование. В ход шло всё: политические убийства, теракты, провокации и покушения на самодержцев Российской империи.

Молодым людям промывали мозги так основательно, что даже выпускники царского Лицея относились к царю с изрядной долей иронии. В 1876 году народовольцы пытались провести Казанский митинг, на котором собирались спровоцировать стрельбу. В 1877 году — пытались поднять восстание на Украине, куда с Запада через Одессу было доставлено 10 000 винтовок и обманом сформированы отряды из крестьян. Попытки проваливались одна за другой, но капля камень точит — работа подпольных организаций шла, не прекращаясь.

Победа либералов в 1917 году

В 1917 году глава французской миссии в России генерал Морис Жанен писал, что Февральская революция "была осуществлена англичанами — лордом Мильнером и сэром Бьюкененом". Они не просто общались с оппозицией, но напрямую обсуждали, будет или нет убита царская семья. 31 января 1917 года Мильнер под угрозой прекращения поставок оружия потребовал от царя поставить оппозиционеров на посты министров. Царь отказался. Тогда англичане дали отмашку "пятой колонне".

Парад революционных войск на Красной площади. 4 марта 1917 года. Фото © Wikipedia

Другие высокопоставленные дворяне, не зная о болезни царевича Алексея, были недовольны приближением к царской семье Распутина, третьи бредили либеральными идеями. Главными организаторами стали Павел Милюков, Михаил Родзянко, Александр Гучков, к которым присоединились генералы Алексеев, Брусилов, Крымов, Рузский и Теплов.

Позже Милюков писал, что, если бы не заговор, Россия победила бы в войне, и тогда "престиж и обаяние царя в народе сделались бы настолько крепкими, что все наши усилия расшатать и свалить престол были бы тщетны". Россия действительно стояла на пороге победы: в Германии начался голод, экономика рухнула на 50%, в Турции русские стояли в сотне вёрст от сирийской границы. Но Февральская революция перечеркнула все жертвы русского народа. Генералы отказались подчиняться императору и остановили его поезд, мчавшийся на подавление восстания в Петроград. Что на самом деле там происходило и было позже названо "отречением", доподлинно не известно. Либералы уничтожили царя, а потом их самих смела Гражданская война.

1991 год: "пятая колонна" на прикорме Запада

Развал СССР тоже подготавливался загодя, начиная со смерти Сталина. Исподволь, осторожно американские дипломаты и журналисты "прикармливали" советских партийных работников, давая им зарабатывать.

Москва. 30 марта 1987 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев

Свою роль сыграли "западенцы" на Украине и сочувствующие "лесным братьям" прибалты. Исподволь, тихо занимали они руководящие посты на западе СССР. Позволяли жителям республик общаться с оставшимися во время войны на Западе родственниками, принимать от них посылки с импортом, торговать им.

Тихой сапой шла замена опытных проверенных кадров в КГБ. Об этом пишет в воспоминаниях контрразведчик генерал Василий Грачёв. Номенклатура воспринимала пост в комитете не как возможность служить родине, а как средство обогащения, возможность за доллары покупать за границей вещи. С годами таких людей становилось больше. Они уже не препятствовали поездкам американских дипломатов по стране или распространению американской литературы.

На этом фоне и выросло новое поколение кремлёвских "вождей", для которых главными стали не престиж страны, а комфорт и жизнь в достатке. Когда премьер-министр Британии Маргарет Тетчер впервые увидела импортные костюмы последнего генсека СССР Михаила Горбачёва, она сказала Рейгану, что дни СССР сочтены. И оказалась права.

Кстати, разрушение СССР привело к появлению в России ещё одного термина — "семибанкирщина", когда фактическая власть перешла в руки дельцов: Березовского, Ходорковского*, Гусинского и других. Семибанкирщина в 1990-х стала символом продажности власти и разорения страны Западом. И об этом следует помнить.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы Майя Новик