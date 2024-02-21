Пухляш из Little Big за два месяца до смерти снялся в телешоу, которое выйдет уже 1 марта

Производство кино, сериалов и телешоу — процесс долгий, из-за чего случается, что некоторые участники таких проектов попросту не доживают до их выхода. То же приключилось и с последними работами танцора Дмитрия Красилова, известного по роли Пухляша в клипе на песню Uno группы Little Big. Ожидается, что почивший артист появится, например, в эпизоде сериала "Сергий против нечисти", где он сыграл жар-птицу.





Кроме того, выяснила kp.ru, уже 1 марта на телеканале "Пятница!" выйдет целое реалити-шоу с Красиловым — "Выживалити", в котором он и ещё 13 участников будут проходить суровые и психологические испытания ради приза в десять миллионов рублей. Съёмки проходили в Абхазии весь октябрь 2023 года, через примерно два месяца Пухляша не стало. Участвуя в шоу, танцор успел поделиться с будущими зрителями принципами, которым он следовал на протяжении всей жизни.

"У моего тела нет границ, главное — не останавливаться. Если выбирать между физическим и моральным духом, то я выберу моральный. Ноги могут отказать, но твой дух будет идти вперёд! Этот симбиоз физики и духа будет прошибать всё насквозь, и будем вот так топать ножкой, все будут разлетаться, а мы будем лететь!" — признавался он.