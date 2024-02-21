Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днём участника СВО

Советник Пушилина: Киев эвакуирует из Курахова архивы, чиновников и СБУ

Зеленский позвал премьера Польши на "стрелку" на границе

Погранслужба Финляндии хочет навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Сумма долга Елены Блиновской по налогам снизилась до 906 миллионов рублей

Путин заявил, что спорт должен быть вне политики и призван объединять людей

ЦБ счёл достаточными средства "Киви банка" для возврата денег с электронных кошельков клиентов

МВД опровергает, что в загранпаспортах россиян массово находят ошибки

Совфед одобрил закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты

Путин прилетел в Казань, где откроет Игры будущего

Россиянам объяснили, почему вино — это не "напиток аристократов", а "ласковый убийца"

Хирург Умнов: У винных алкоголиков случаются провалы в памяти

21 февраля, 16:07
У винных алкоголиков случаются провалы в памяти. Обложка © Freepik

У винных алкоголиков случаются провалы в памяти. Обложка © Freepik

Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышения кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Несмотря на репутацию "напитка аристократов", оно медленно разрушает печень, сердце и сосуды человека, рассказал хирург Александр Умнов.

"Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать "ласковым и неторопливым убийцей". Возникают нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. У винных алкоголиков диагностируют и провалы в памяти, и агрессивное поведение", — добавил врач в беседе с NEWS.ru.
Самый "русский" алкогольный напиток вызывает некроз тканей сердца и размягчает мозг
Самый "русский" алкогольный напиток вызывает некроз тканей сердца и размягчает мозг
Умнов подчеркнул, что пристрастие к вину почти ничем не отличается от водочного алкоголизма — и последствия будут не менее страшными. На последних стадиях винного алкоголизма постоянная интоксикация организма продуктами распада этилового спирта ухудшает умственные способности, искажает восприятие действительности.
Биолог объяснила, почему красное вино вызывает головную боль
Биолог объяснила, почему красное вино вызывает головную боль

Это ещё не все плохие новости для любительниц скоротать вечер за бокалом красного полусладкого или фужером белого сухого. Оказывается, вино может негативно сказаться на женском организме. Подробнее читайте на Life.ru.

Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!