Россиянам объяснили, почему вино — это не "напиток аристократов", а "ласковый убийца"

Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышения кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Несмотря на репутацию "напитка аристократов", оно медленно разрушает печень, сердце и сосуды человека, рассказал хирург Александр Умнов.

Это ещё не все плохие новости для любительниц скоротать вечер за бокалом красного полусладкого или фужером белого сухого. Оказывается, вино может негативно сказаться на женском организме. Подробнее читайте на Life.ru.