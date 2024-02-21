Россиянам объяснили, почему вино — это не "напиток аристократов", а "ласковый убийца"
Хирург Умнов: У винных алкоголиков случаются провалы в памяти
У винных алкоголиков случаются провалы в памяти. Обложка © Freepik
Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышения кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Несмотря на репутацию "напитка аристократов", оно медленно разрушает печень, сердце и сосуды человека, рассказал хирург Александр Умнов.
"Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать "ласковым и неторопливым убийцей". Возникают нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. У винных алкоголиков диагностируют и провалы в памяти, и агрессивное поведение", — добавил врач в беседе с NEWS.ru.
Умнов подчеркнул, что пристрастие к вину почти ничем не отличается от водочного алкоголизма — и последствия будут не менее страшными. На последних стадиях винного алкоголизма постоянная интоксикация организма продуктами распада этилового спирта ухудшает умственные способности, искажает восприятие действительности.
Это ещё не все плохие новости для любительниц скоротать вечер за бокалом красного полусладкого или фужером белого сухого. Оказывается, вино может негативно сказаться на женском организме. Подробнее читайте на Life.ru.