Зеленский позвал премьера Польши на "стрелку" на границе
Зеленский призвал Туска приехать на границу для переговоров по блокировке КПП
Владимир Зеленский, Дональд Туск. Обложка © Getty Images / Nils Petter Nilsson, Jakub Porzycki
Владимир Зеленский предложил премьеру Польши Дональду Туску провести на границе с Украиной переговоры на высшем уровне для урегулирования ситуации с блокировкой движения. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать", — сказал Зеленский в своём видеообращении.
Он добавил, что приедет на границу вместе с членами украинского кабмина, и призвал премьера Польши сделать то же самое. Кроме того, Зеленский обратился к Еврокомиссии с целью "сохранить единство" в Европе и также приехать на встречу.
Напомним, что польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Фермеры требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, они недовольны продвигаемой стратегией Евросоюза "Зелёный курс", которая предполагает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.