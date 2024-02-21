Зеленский позвал премьера Польши на "стрелку" на границе

Владимир Зеленский предложил премьеру Польши Дональду Туску провести на границе с Украиной переговоры на высшем уровне для урегулирования ситуации с блокировкой движения. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать", — сказал Зеленский в своём видеообращении.

Он добавил, что приедет на границу вместе с членами украинского кабмина, и призвал премьера Польши сделать то же самое. Кроме того, Зеленский обратился к Еврокомиссии с целью "сохранить единство" в Европе и также приехать на встречу.