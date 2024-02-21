Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 15:33

Зеленский позвал премьера Польши на "стрелку" на границе

Зеленский призвал Туска приехать на границу для переговоров по блокировке КПП

Владимир Зеленский, Дональд Туск. Обложка © Getty Images / Nils Petter Nilsson, Jakub Porzycki

Владимир Зеленский, Дональд Туск. Обложка © Getty Images / Nils Petter Nilsson, Jakub Porzycki

Владимир Зеленский предложил премьеру Польши Дональду Туску провести на границе с Украиной переговоры на высшем уровне для урегулирования ситуации с блокировкой движения. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать", сказал Зеленский в своём видеообращении.

Он добавил, что приедет на границу вместе с членами украинского кабмина, и призвал премьера Польши сделать то же самое. Кроме того, Зеленский обратился к Еврокомиссии с целью "сохранить единство" в Европе и также приехать на встречу.

В пробке на границе Польши и Украины застряло более тысячи фур
В пробке на границе Польши и Украины застряло более тысячи фур

Напомним, что польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Фермеры требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, они недовольны продвигаемой стратегией Евросоюза "Зелёный курс", которая предполагает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Польша
  • Украина
  • Дональд Туск
  • Анджей Дуда
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров