В Петербурге суд удовлетворил иск о передаче активов "Рольфа" государству

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск, поданный Генпрокуратурой в отношении автодилера "Рольф", а также основателя холдинга Сергея Петрова, о взыскании активов в пользу государства. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

"Истец просил суд об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Почти все фигуранты были арестованы заочно, в том числе фактический владелец и руководитель "Рольфа" Сергей Петров. В сентябре прошлого года к реальному сроку приговорили единственного оказавшегося на скамье подсудимых фигуранта этого дела — директора департамента развития бизнеса группы компаний Анатолия Кайро. Суд назначил ему наказание в виде 8,5 года заключения. В середине января стало известно, что Генпрокуратура хочет через суд изъять активы "Рольфа" в пользу государства.