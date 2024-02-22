Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань
Американская делегация во главе с конгрессменом Галлахером прибыла на Тайвань
Делегация американских конгрессменов во главе с Майком Галлахером, который возглавляет комитет по исходящим из Китая угрозам, посетила Тайвань. Информация следует из распространённого офисом конгрессмена заявления.
"Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям", — сказано в заявлении.
При этом в сообщении также указано, что США поддерживают и Китай. Конгрессмен выразил уверенность, "способствуя углублению связей между нашими лидерами и нашими экономиками, мы можем укрепить мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива".
Как уже рассказывал Life.ru, 13 января на Тайване прошли президентские выборы, по итогам которых выиграл кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик выразил готовность встать на защиту островного государства от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом вопрос он намерен урегулировать путём переговоров.
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