Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань

Делегация американских конгрессменов во главе с Майком Галлахером, который возглавляет комитет по исходящим из Китая угрозам, посетила Тайвань. Информация следует из распространённого офисом конгрессмена заявления.

"Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям", — сказано в заявлении.