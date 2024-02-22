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22 февраля, 06:01

Стала известна дата проведения первого спортивного парада на Красной площади

Глава МАБ Кремлёв: Физкультурный парад в Москве пройдёт в начале августа

Стала известна дата проведения первого физкультурного парада на Красной площади, его проведут в первые выходные августа 2024 года (1–2 августа). Об этом SHOT рассказал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, который и предложил президенту России Владимиру Путину вернуть к жизни эту традицию времён СССР.

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв о проведении первого физкультурного парада на Красной площади. Видео © t.me / SHOT

Как сообщил Кремлёв, участвовать в спортивном параде будут порядка десяти тысяч человек. К мероприятию, по его словам, при желании смогут присоединиться и участники "голой" вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, но только в роли волонтёров-уборщиков.

"Они будут отрабатывать, больше уборкой заниматься", пошутил собеседник телеграм-канала.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин положительно оценил идею возрождения традиции проведения спортивных парадов на Красной площади. Своим мнением на этот счёт он поделился на форуме "Россия — спортивная держава". А в конце прошлого года стало известно, что российский кабмин подготовит соответствующие предложения в срок до 1 марта 2024 года.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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