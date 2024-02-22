Стала известна дата проведения первого спортивного парада на Красной площади
Глава МАБ Кремлёв: Физкультурный парад в Москве пройдёт в начале августа
Стала известна дата проведения первого физкультурного парада на Красной площади, его проведут в первые выходные августа 2024 года (1–2 августа). Об этом SHOT рассказал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, который и предложил президенту России Владимиру Путину вернуть к жизни эту традицию времён СССР.
Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв о проведении первого физкультурного парада на Красной площади. Видео © t.me / SHOT
Как сообщил Кремлёв, участвовать в спортивном параде будут порядка десяти тысяч человек. К мероприятию, по его словам, при желании смогут присоединиться и участники "голой" вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, но только в роли волонтёров-уборщиков.
"Они будут отрабатывать, больше уборкой заниматься", — пошутил собеседник телеграм-канала.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин положительно оценил идею возрождения традиции проведения спортивных парадов на Красной площади. Своим мнением на этот счёт он поделился на форуме "Россия — спортивная держава". А в конце прошлого года стало известно, что российский кабмин подготовит соответствующие предложения в срок до 1 марта 2024 года.
t.me / SHOT