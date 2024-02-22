ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждены две машины и автосервис
ВСУ обстреляли кассетными снарядами село в Брянской области, в результате чего оказались повреждены автосервис и два автомобиля. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населённого пункта Борок Погарского района. <...> По предварительным данным, повреждены здание автосервиса и два автомобиля", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом пострадавших среди жителей, предварительно, нет. Губернатор уточнил, что в настоящее время на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Кстати, в ночь на 22 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник. Вражеский дрон был сбит над территорией Клинцовского района. В Минобороны информацию подтвердили, уточнив, что также атака ВСУ была пресечена и в Ростовской области.
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