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22 февраля, 09:20

ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждены две машины и автосервис

ВСУ обстреляли кассетными снарядами село в Брянской области, в результате чего оказались повреждены автосервис и два автомобиля. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населённого пункта Борок Погарского района. <...> По предварительным данным, повреждены здание автосервиса и два автомобиля", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом пострадавших среди жителей, предварительно, нет. Губернатор уточнил, что в настоящее время на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

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Кстати, в ночь на 22 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник. Вражеский дрон был сбит над территорией Клинцовского района. В Минобороны информацию подтвердили, уточнив, что также атака ВСУ была пресечена и в Ростовской области.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Николь Вербер
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