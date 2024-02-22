В Госдуме призвали продлить муниципальные и госконтракты для наружной рекламы

В Госдуме подготовили законопроект, который может позволить операторам наружной рекламы продлить контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Автором инициативы стала группа депутатов от всех думских фракций: Максим Топилин из "Единой России", Николай Арефьев из КПРФ, Михаил Делягин из "Справедливой России", Станислав Наумов из ЛДПР и другие. Законопроект, как рассказал "Ведомостям" Топилин, планируется внести в Госдуму уже сегодня, 22 февраля.

Сейчас права на размещение на таких конструкциях разыгрывают в рамках торгов. Контракты заключаются на срок от пяти до десяти лет. До 1 марта 2023 года операторы наружной рекламы могли продлить контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на срок до одного года.

Проект нового закона может закрепить за операторами возможность до 31 декабря 2024-го продлить действующие контракты на указанные конструкции на срок до десяти лет. При этом в соглашении на пролонгацию должен содержаться пункт о ежегодной индексации размера платежей по договору на размер уровня инфляции "с целью нивелирования упущенных доходов бюджетов". Согласно документу, оператор в рамках такого пролонгированного контракта должен взять на себя обязательство по размещению на полученном в управление инвентаре социальной рекламы и рекламы особой общественной значимости в размере 10% от годового объёма распространяемой рекламы вместо нынешних 5%.

Законопроект поможет решить проблему недобросовестного поведения некоторых участников рынка наружной рекламы при проведении торгов. Сейчас участились случаи оспаривания торгов и уклонения от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что приводит к выпадению доходов из бюджетов субъектов и муниципалитетов РФ. При этом авторы инициативы подчёркивают в пояснительной записке, что сохранение поступлений от договоров "с зарекомендовавшими себя компаниями" важно с учётом того, что "недобросовестные операторы наружной рекламы в ходе торгов поднимают цену", но в итоге не исполняют обязательства и уходят с рынка.