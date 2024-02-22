Посольство РФ уточняет личности погибшего и пострадавших в Гималаях россиян

Посольство РФ в Индии выясняет личности погибшего и пострадавших российских туристов при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг. Пресс-секретарь дипмиссии Пётр Сизов рассказал о том, что, по информации от местных властей, ЧП было вызвано идущими с 17 февраля дождями.

"По информации от местных властей, на территории Кашмира сошла лавина, которая была вызвана идущими с 17 февраля дождями. И в этой зоне как раз был объявлен жёлтый уровень опасности. И в результате схода лавины среди накрытых ею оказались семеро наших сограждан — россиян", — пояснил он в беседе с RT.

Он подтвердил гибель одного россиянина, ещё шестерых удалось спасти. Дипмиссия находится на связи с местными властями для выяснения паспортных данных пострадавших и погибшего.