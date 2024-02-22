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22 февраля, 13:26

Посольство РФ уточняет личности погибшего и пострадавших в Гималаях россиян

Посольство РФ в Индии выясняет личности погибшего и пострадавших российских туристов при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг. Пресс-секретарь дипмиссии Пётр Сизов рассказал о том, что, по информации от местных властей, ЧП было вызвано идущими с 17 февраля дождями.

"По информации от местных властей, на территории Кашмира сошла лавина, которая была вызвана идущими с 17 февраля дождями. И в этой зоне как раз был объявлен жёлтый уровень опасности. И в результате схода лавины среди накрытых ею оказались семеро наших сограждан — россиян", — пояснил он в беседе с RT.

Он подтвердил гибель одного россиянина, ещё шестерых удалось спасти. Дипмиссия находится на связи с местными властями для выяснения паспортных данных пострадавших и погибшего.

Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях
Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях

Всего несколькими часами ранее на горе Аксу в Киргизии нашли тело российского альпиниста Евгения Глазунова, который пропал при восхождении на вершину в Лейлекском районе Баткенской области. Связь с ним была потеряна 16 февраля. На поиски альпиниста вылетели два российских вертолёта, но найти его живым не удалось.

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X / Suhail Nazeer

Андрей Бражников
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