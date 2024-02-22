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Бывший завод Hyundai в Петербурге снова выпускает автомобили Solaris

Бывший завод Hyundai в Петербурге запустил производство авто под брендом Solaris

22 февраля, 14:51
Вид на завод Hyundai. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Вид на завод Hyundai. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

В Санкт-Петербурге стартовало производство машин Solaris на бывшем заводе компании Hyundai, которая ранее ушла из России. Об этом рассказал владелец предприятия AGR Automotive Group.

Запущено производство полного цикла, отмечается в заявлении. С конвейера будет сходить четыре модели автомобиля: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. В продажу они поступят в ближайшее время. Сейчас ряд дилерских центров уже получил новинки.

В компании надеются, что параметры, цена и качество позволят автомобилю быстро завоевать российский рынок. При этом начинка Solaris будет во многом напоминать знакомый покупателям Hyundai.

Автозавод "Москвич" готовится к переходу на сборку полного цикла
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Напомним, завод Hyundai Motor прекратил производство в марте прошлого года после начала спецоперации. В конце 2023 года представители южнокорейского автопроизводителя одобрили предложение о продаже предприятия в Санкт-Петербурге. После этого на заводе начали готовить персонал и оборудование под новые цели. Сообщалось, что работа возобновится в начале 2024 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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