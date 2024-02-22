"Можно прожить": 18-летняя россиянка рассказала о своих доходах от киберспорта Киберспортсменка Бурганутдинова: На призовые с турниров можно прожить 22 февраля, 15:48 Обложка © Shutterstock

Киберспорт может приносить неплохие деньги, если подходить к этому делу серьёзно и участвовать в турнирах высокого уровня, иначе подобная деятельность останется лишь в качестве хобби. Об этом порталу "Страсти" рассказала киберспортсменка Виолетта Бурганутдинова.

"Если человек профессионально играет, представляет киберспортивную компанию, то на призовые с турниров можно прожить. Если не занимаешься профессионально и участвуешь в небольших турнирах, то прожить только на призовые будет непросто", — поделилась она.

Сейчас девушке 18 лет, и она готова связать свою жизнь с киберспортом. При этом Виолетта также поступила на юридический факультет и учится на первом курсе.

Ранее Life.ru рассказывал, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года и будут включать 21 дисциплину. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. На соревнования съехались киберспортсмены из нескольких стран.

Авторы Татьяна Миссуми