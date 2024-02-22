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"Можно прожить": 18-летняя россиянка рассказала о своих доходах от киберспорта

Киберспортсменка Бурганутдинова: На призовые с турниров можно прожить

22 февраля, 15:48
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Киберспорт может приносить неплохие деньги, если подходить к этому делу серьёзно и участвовать в турнирах высокого уровня, иначе подобная деятельность останется лишь в качестве хобби. Об этом порталу "Страсти" рассказала киберспортсменка Виолетта Бурганутдинова.

"Если человек профессионально играет, представляет киберспортивную компанию, то на призовые с турниров можно прожить. Если не занимаешься профессионально и участвуешь в небольших турнирах, то прожить только на призовые будет непросто", — поделилась она.

Сейчас девушке 18 лет, и она готова связать свою жизнь с киберспортом. При этом Виолетта также поступила на юридический факультет и учится на первом курсе.

Лукашенко рассказал Life.ru, на какое место рассчитывает Белоруссия на Играх будущего
Лукашенко рассказал Life.ru, на какое место рассчитывает Белоруссия на Играх будущего

Ранее Life.ru рассказывал, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года и будут включать 21 дисциплину. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. На соревнования съехались киберспортсмены из нескольких стран.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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